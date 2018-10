Stephen Curry tem noite de Michael Jordan na NBA

Stephen Curry brilhou na vitória do Golden State Warriors sobre o Washington Wizards, por 144 a 122, na última quarta-feira, pela NBA. O armador acertou 11 bolas de três e anotou 51 pontos com mais de 62% de aproveitamento nos arremessos, mesmo sem entrar em quadra no último quarto. Curry, de quebra, se tornou o quinto jogador com mais bolas de três na história da NBA, com 2.162.

E o atual astro da liga celebrou sua noite a la Michael Jordan com uma espécie de homenagem ao ídolo do Chicago Bulls. Em um dos lances da partida, Curry acertou uma bola de três e imitou o tradicional gesto de encolher os ombros de Michael Jordan (ironizando os adversários que nada podiam fazer para pará-lo) durante vitória dos Bulls sobre o Portland Trail Blazers, por 122 a 89, na final da NBA em 1992. Na ocasião, Jordan marcou 39 pontos.

Lakers vencem primeira na temporada

O Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 131 a 113 na última quarta-feira e chegou ao primeiro triunfo depois de três derrotas consecutivas. O destaque da equipe foi o ala LeBron James, que fez 19 pontos, 10 assistências e sete rebotes.

A vitória dos Lakers evitou o pior início de temporada da carreira de LeBron, quando perdeu os cinco primeiros jogos pelo Cleveland Cavaliers, em 2003, em seu primeiro ano como profissional. Mesmo com a vitória, os Lakers ainda ocupam a 13ª colocação na conferência oeste.

Principais jogos desta quinta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

(Com Gazeta Press)