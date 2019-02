Stefano Coletti irá testar pela Toro Rosso em Abu Dhabi

O jovem piloto Stefano Coletti, de Mônaco, irá testar para a Toro Rosso na etapa de Abu Dhabi de Fórmula 1, no próximo dia 13 de novembro. A promessa correu pela Trident nesta temporada da GP2 e venceu duas vezes.

Coletti encerrou o ano na 11colocação na categoria de base, com 22 pontos conquistados. Sua temporada acabou mais cedo do que o esperado em função de um acidente em Spa-Francorchamps, no qual quebrou uma vértebra.

Recuperado, ele irá praticar em Yas Marina daqui duas semanas. ‘Eu estou muito feliz em anunciar que testarei com a Toro Rosso em Abu Dhabi’, postou em sua conta no Twitter. ‘Estou no caminho para a sede da Toro Rosso. Vou fazer o meu lugar e conhecer todo o pessoal’.

O monegasco faz parte do programa de jovens pilotos da escuderia matriz, a Red Bull. Na última terça-feira, a RBR anunciou o francês Jean-Eric Vergne, que testou ano passado com o STR6, para representá-la com o RB7 nos Emirados Árabes.