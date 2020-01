SporTV não transmitirá MotoGP em 2020 e dispensa narrador e comentarista Guto Nejaim e Fausto Macieira trabalhavam juntos nas transmissões do Mundial de Motovelocidade pelo Grupo Globo há 10 anos Por Danilo Monteiro - Atualizado em 16 jan 2020, 16h59 - Publicado em 16 jan 2020, 16h46

O Grupo Globo informou nesta quinta-feira 16 que ainda não acertou a renovação dos direitos de transmissão da MotoGP, categoria principal do Campeonato Mundial de Motovelocidade. A competição era exibida na TV fechada pelo canal SporTV, com narração de Guto Nejaim e comentários de Fausto Macieira, ambos dispensados pela Globo.

“Guto Nejaim e Fausto Macieira não fazem mais parte do quadro de funcionários do Esporte da Globo. Ainda não há acordo para a transmissão da temporada 2020 da MotoGP”, informou a assessoria de comunicação da emissora.

A dupla trabalhava há 10 anos junta na transmissão do Mundial e a dispensa pode sinalizar que o acerto para renovar os direitos de transmissão não deve ser concretizado. O Brasil, por enquanto, não terá o campeonato televisionado.

A saída da Globo coloca em marcha ré um possível retorno de uma prova da MotoGP ao país. Em outubro do ano passado, foi anunciado um acordo entre a Federação Internacional de Automobilismo e a Dorna, empresa que comanda a MotoGP, sobre a volta de três principais categorias de motovelocidade ao Brasil em 2022, no Autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, que ainda não teve obras iniciadas. O país não recebe um evento do campeonato desde 2004, no demolido Autódromo de Jacarepaguá.