Sporting x Galatasaray na Champions: onde assistir, horário e escalações

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Sporting e Galatasaray se enfrentam pela Champions League nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). O jogo, que acontece em Lisboa, marca a estreia das equipes com ambições de avançar na competição. O Sporting aposta na força de seu estádio, enquanto o Galatasaray lida com desfalques importantes. Descubra onde assistir e as prováveis escalações deste embate da fase de grupos.

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Sporting e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo abre a campanha europeia de duas equipes que chegam à competição com ambições de avançar ao mata-mata.

O Sporting estreia em casa depois de uma temporada continental consistente e aposta novamente na força de Alvalade. A equipe comandada por Rui Borges deve manter a base utilizada nos últimos compromissos, com Rui Silva no gol, Gonçalo Inácio e Zeno Debast na defesa e Luis Suárez como referência ofensiva. Nuno Santos e João Simões estão fora, enquanto Ba aparece como dúvida.

A tendência é de que o treinador português repita boa parte do time usado nos últimos jogos, com Issa Doumbia e Sergi Altimira na proteção do meio-campo, enquanto Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves dão mobilidade ao setor ofensivo.

O Galatasaray chega a Lisboa com baixas importantes. Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo e Günay Güvenç estão fora por problemas físicos. Sem Osimhen, a tendência é de que Barış Alper Yılmaz seja utilizado como referência mais adiantada, apoiado por Yunus Akgün, Alexey Batrakov e Leroy Sané. Gabriel Sara e Lucas Torreira devem formar a dupla de meio-campo.

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Onde assistir à partida entre Sporting e Galatasaray?

Sporting e Galatasaray jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.

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Prováveis escalações:

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maxi Araújo; Doumbia e Sergi Altimira; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Jakobs; Gabriel Sara e Torreira; Yunus Akgün, Batrakov e Sané; Barış Alper Yılmaz. Técnico: Okan Buruk.

Arbitragem:

Árbitro: Espen Eskås (Noruega);

Assistentes: Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland (Noruega);

Quarto árbitro: Sigurd Kringstad (Noruega);

VAR: Christian Dingert (Alemanha);

AVAR: Bram Van Driessche (Bélgica).