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Esporte

Sporting x Galatasaray na Champions: onde assistir, horário e escalações

Portugueses recebem os turcos nesta quarta, 9, em Lisboa, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h19 | Atualizado em 9 set 2026, 15h40
LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 01: A general view of the inside of the stadium prior to kick off of the UEFA Champions League group D match between Sporting CP and Eintracht Frankfurt at Estadio Jose Alvalade on November 01, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Estádio José Alvalade, em Lisboa (Gualter Fatia/Getty Images)
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Sporting e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo abre a campanha europeia de duas equipes que chegam à competição com ambições de avançar ao mata-mata.

O Sporting estreia em casa depois de uma temporada continental consistente e aposta novamente na força de Alvalade. A equipe comandada por Rui Borges deve manter a base utilizada nos últimos compromissos, com Rui Silva no gol, Gonçalo Inácio e Zeno Debast na defesa e Luis Suárez como referência ofensiva. Nuno Santos e João Simões estão fora, enquanto Ba aparece como dúvida.

A tendência é de que o treinador português repita boa parte do time usado nos últimos jogos, com Issa Doumbia e Sergi Altimira na proteção do meio-campo, enquanto Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves dão mobilidade ao setor ofensivo. 

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O Galatasaray chega a Lisboa com baixas importantes. Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo e Günay Güvenç estão fora por problemas físicos. Sem Osimhen, a tendência é de que Barış Alper Yılmaz seja utilizado como referência mais adiantada, apoiado por Yunus Akgün, Alexey Batrakov e Leroy Sané. Gabriel Sara e Lucas Torreira devem formar a dupla de meio-campo.

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Onde assistir à partida entre Sporting e Galatasaray?

Sporting e Galatasaray jogam nesta quarta-feira, 9, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.

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Prováveis escalações:

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maxi Araújo; Doumbia e Sergi Altimira; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Jakobs; Gabriel Sara e Torreira; Yunus Akgün, Batrakov e Sané; Barış Alper Yılmaz. Técnico: Okan Buruk.

Arbitragem:

  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega);
  • Assistentes: Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland (Noruega);
  • Quarto árbitro: Sigurd Kringstad (Noruega);
  • VAR: Christian Dingert (Alemanha);
  • AVAR: Bram Van Driessche (Bélgica).
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