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Esporte

Sporting Cristal x Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta, 22, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 15h45 | Atualizado em 22 jul 2026, 18h03
LIMA, PERU - NOVEMBER 17: General view of the empty stadium prior to a match between Peru and Argentina as part of South American Qualifiers for World Cup FIFA Qatar 2022 at Estadio Nacional de Lima on November 17, 2020 in Lima, Peru. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)
Estádio Nacional de Lima, no Peru (Daniel Apuy/Getty Images)
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O Bragantino visita o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto da volta está marcado para a próxima quarta, 29, em Bragança Paulista, e o classificado enfrentará o Atlético Mineiro nas oitavas.

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O Bragantino terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo H, com dez pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, além de 12 gols marcados e cinco sofridos. Na última sexta, 17, a equipe do técnico Vagner Mancini visitou o Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão e empatou em 1 a 1. Durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo, o Massa Bruta realizou um amistoso contra o Athletico-PR e venceu por 2 a 1. A equipe ocupa a 4ª colocação da Série A, com 30 pontos somados em 19 jogos.

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Do outro lado, o time da casa estreia na competição depois de terminar em terceiro lugar no Grupo F da Libertadores, atrás de Cerro Porteño e Palmeiras. A equipe peruana está em uma sequência de quatro partidas sem derrota como mandante. O elenco reúne nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Cristiano Silva, Hernán Barcos e Yoshimar Yotún.

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Como assistir ao jogo entre Sporting Cristal e Bragantino hoje?

Sporting Cristal e Bragantino vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

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Prováveis escalações:

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jhilmar González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano Silva; Ian Wisdom, Martín Távara e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Irven Ávila e Hernán Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Herrera; Lucas Barbosa, Fernando e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem

  • Árbitro: Leandro Rey (Argentina);
  • Assistentes: José Savorani (Argentina) e Sebastián Raineri (Argentina);
  • Quarta árbitra: María Laura Fortunato (Argentina);
  • VAR: Silvio Trucco (Argentina).
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