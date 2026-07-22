Sporting Cristal x Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Bragantino enfrenta o Sporting Cristal nesta quarta, 22, pela ida dos playoffs da Sul-Americana, no Peru. O Massa Bruta busca vantagem fora de casa contra um time peruano invicto em seus domínios e com nomes conhecidos. Saiba tudo sobre o jogo: transmissão, escalações e o caminho até as oitavas contra o Atlético-MG.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Bragantino visita o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto da volta está marcado para a próxima quarta, 29, em Bragança Paulista, e o classificado enfrentará o Atlético Mineiro nas oitavas.

+ Playoffs da Sul-Americana nesta semana: saiba datas, horários e onde assistir

O Bragantino terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo H, com dez pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, além de 12 gols marcados e cinco sofridos. Na última sexta, 17, a equipe do técnico Vagner Mancini visitou o Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão e empatou em 1 a 1. Durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo, o Massa Bruta realizou um amistoso contra o Athletico-PR e venceu por 2 a 1. A equipe ocupa a 4ª colocação da Série A, com 30 pontos somados em 19 jogos.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o time da casa estreia na competição depois de terminar em terceiro lugar no Grupo F da Libertadores, atrás de Cerro Porteño e Palmeiras. A equipe peruana está em uma sequência de quatro partidas sem derrota como mandante. O elenco reúne nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Cristiano Silva, Hernán Barcos e Yoshimar Yotún.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Sporting Cristal e Bragantino hoje?

Sporting Cristal e Bragantino vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jhilmar González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano Silva; Ian Wisdom, Martín Távara e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Irven Ávila e Hernán Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.



Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Herrera; Lucas Barbosa, Fernando e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Rey (Argentina);



Assistentes: José Savorani (Argentina) e Sebastián Raineri (Argentina);



Quarta árbitra: María Laura Fortunato (Argentina);



VAR: Silvio Trucco (Argentina).