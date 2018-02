Splitter, 1º brasileiro campeão da NBA, anuncia aposentadoria

Primeiro brasileiro a se sagrar campeão da NBA, Tiago Splitter anunciou nesta segunda-feira a sua aposentadoria das quadras, aos 33 anos. Vencedor da principal liga de basquete do planeta em 2014, pelo San Antonio Spurs, o pivô explica que decidiu parar de jogar devido a uma lesão no quadril.

“Vou parar de jogar. É uma decisão que tomei nesses últimos meses, não é uma coisa que eu quero, mas a lesão que tive no quadril está sendo mais problemática do que achávamos. É um momento difícil porque você para de fazer uma coisa que fez a vida inteira. Conversei com minha família, minha esposa, todo mundo e, realmente, chegou o momento de pendurar o tênis”, revelou o jogador, que estava sem clube, em entrevista ao Sportv.

A grave lesão ocorreu em 2016. De lá pra cá, o atleta foi impedido de disputar os Jogos Olímpicos daquele ano e precisou operar. A recuperação se mostrou mais complicada do que o esperado e caso quisesse voltar a jogar, o brasileiro precisaria realizar uma nova intervenção.

“Quero estar no meio do basquete, que deu tudo para mim. Cresci no basquete como pessoa. Óbvio que tenho a educação da minha família, mas a quadra, o sacrifício diário, dedicação, o esporte me deu. Não só devo ao basquete, como quero continuar nesse meio.”

Splitter começou a carreira em 1999, vestindo a camisa do Ipiranga. Em seguida, jogou por nove anos no basquete espanhol, por Bilbao e Saski Baskonia, até chegar a NBA em 2010, já no San Antonio Spurs. Ele ainda defendeu o Atlanta Hawks e o Philadelphia 76ers, onde fez sua última partida da carreira, há dez meses.