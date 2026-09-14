SP Open: conheça as tenistas brasileiras no torneio de tênis na capital paulista

Ler Resumo





O SP Open de tênis começa nesta segunda no Parque Villa-Lobos com forte presença brasileira. Cinco tenistas nacionais disputam a chave de simples e nove nas duplas, incluindo a campeã Luisa Stefani e promessas como Victória Barros e Nahuany Silva. Conheça os destaques e as estreias do torneio.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A chave principal do SP Open começa nesta segunda, 14, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O WTA 250 terá cinco representantes brasileiras nas chaves de simples e nove nas duplas, entre elas a atual campeã na disputa de pares, Luisa Stefani, e as jovens promessas da modalidade, Nahuany Silva e Victória Barros.

Estreiam nesta segunda duas brasileiras. Nas duplas, Laura Pigossi jogará ao lado da russa Ekaterina Ovcharenko e enfrenta na primeira rodada a americana Mary Stoiana e a tcheca Vendula Valdamannova. O jogo será o segundo da sessão da tarde que começa às 13h (horário de Brasília), na quadra central Maria Esther Bueno. A brasileira é a atual vice-campeã da disputa de duplas do SP Open em 2025, ao lado da conterrânea Ingrid Martins, que joga neste ano, mas com outra parceira de quadra. Neste ano, ela também joga na chave de simples. Em 2021, Pigossi conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, junto de Luísa Stefani.

Na chave de simples, a tenista Carolina Meligeni enfrenta a holandesa Suzan Lamens, nao segundo jogo da sessão não antes das 17h30 na quadra central. Sobrinha do ex-tenista Fernando Meligeni e irmã do também atleta da modalidade Felipe Meligeni, Carol participa pela segunda vez do SP Open, depois de receber um wild card, convite da organização.

As outras tenistas brasileiras estreiam na terça, 15, com horário dos jogos ainda não divulgados.

Continua após a publicidade

Na competição de simples, duas promessas brasileiras do tênis estão do mesmo lado da chave. Victória Barros encara a sérvia Teodora Kostovic na primeira rodada, enquanto Nahuany Silva, a Naná, enfrenta a australiana Astra Sharma. Ambas receberam wild card, e caso avancem para a terceira rodada se enfrentarão. Nas duplas, Victória e Naná jogam juntas e enfrentarão Rasheeda McAdoo e Alexandra Osborne na estreia.

A quinta brasileira na chave simples é Gabriela Cé. A tenista participou do sorteio do chaveamento da competição e sorteou a sua adversária de primeira rodada: a alemã Eva Lys, cabeça de chave número 5 da competição.

Continua após a publicidade

Nas duplas, além de Pigossi, Naná e Victória, o principal destaque é da atual vencedora Luisa Stefani. Em 2025, a medalhista olímpica e campeã de Grand Slam venceu o torneio com a húngara Timea Babos. Neste ano, a paulistana chega para defender seu título ao lado da canadense Gabriel Dabrowski, como a segunda melhor dupla da temporada, e enfrentam uma dupla nacional na primeira rodada, de Rebeca Pereira e Marjorie Souza, que receberam wild cards da organização.

Outra dupla 100% brasileira será de Ana Candiotto e Luiza Fulana que encaram as chinesas Yiming Dang e Xiaodi You na estreia.

Continua após a publicidade

Última dona de casa na competição é Ingrid Martins, atual vice-campeã das duplas com Laura Pigossi. Neste ano, a tenista joga ao lado da argentina Jazmin Ortenzi e enfrenta as mexicanas Maria Fernanda Navarro e Victoria Rodriguez na primeira rodada.

Chave de simples

Carolina Meligeni

Laura Pigossi

Victória Barros

Nahuany Silva

Chave de duplas

Laura Pigossi

Victória Barros

Nahuany Silva

Luisa Stefani

Rebeca Pereira

Marjorie Souza

Ana Candiotto

Luiza Fullana

Ingrid Martins