Sorteio define grupos do Paulistão, que terá quartas e semi em jogo único

Os grupos da edição de 2020 do Campeonato Paulista foram sorteados nesta terça-feira 22, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição terá fórmula de disputa similar aos últimos anos, com quatro grupos de quatro times na fase inicial – após doze rodadas, os dois primeiros avançam para o mata-mata. A diferença em relação a 2019 é que apenas a final será disputada em jogos de ida e volta.

Os representantes dos dezesseis participantes chegaram a um acordo para reduzir o mais competitivo estadual do país para 16 datas, duas a menos a edição anterior, evitando, assim, jogos nos dias reservados às seleções. Com isso, as quartas de final e as semifinais serão realizadas em jogo único. O árbitro de vídeo será utilizado somente no mata-mata, e seu custo será bancado pela própria FPF.

A federação paulista distribuirá premiação de 11 milhões de reais aos clubes, incluindo a disputa do Troféu do Interior. O campeão receberá 5 milhões, enquanto o vice ganhará 1,65 milhão de reais.

O Corinthians é o atual campeão paulista e agora tentará buscar o quarto título consecutivo do torneio, que começará em 22 de janeiro e tem final marcada para o dia 26 de abril.

Confira os grupos do Paulistão 2020:

Grupo A:

Santos

Ponte Preta

Oeste

Água Santa

Grupo B:

Palmeiras

Novorizontino

Botafogo

Santo André

Grupo C:

São Paulo

Ituano

Mirassol

Inter de Limeira

Grupo D:

Corinthians

Ferroviária

Guarani

Bragantino

(Com Estadão Conteúdo)