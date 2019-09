Sorteio define chaves do Mundial de Clubes 2019

Na manhã desta segunda-feira, 16, foi realizado o sorteio do Mundial de Clubes de 2019, que será realizado entre 11 e 21 de dezembro, no Catar. E o campeão da Copa Libertadores, que pode ser um clube brasileiro, terá pela frente o campeão africano, Esperánce, da Tunísia ou o campeão asiático, que ainda não foi definido.

O Liverpool, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, assim como o campeão da Libertadores, já entra direto na semifinal. O clube inglês vai enfrentar o Monterrey, do México, ou o vencedor do jogo de abertura – Al Sadd, do Catar x Hiénghene, da Nova Caledônia.

O Mundial de Clubes de 2019 será o penúltimo no atual formato, e já tem cinco dos seus sete participantes definidos: Liverpool (Europa), Monterrey (Américas Central e do Norte), Esperánce (África), Hienghène (Oceania) e Al Sadd (Catar, país sede).

Ainda restam as definições dos campeões da Ásia e da Libertadores da América cujas semifinais são formadas pelo atual campeão River Plate, seu eterno rival Boca Juniors, Flamengo e Grêmio.