Sorteio da Eliminatórias da Euro coloca Alemanha e Holanda na mesma chave

Foi realizado neste domingo, em Dublin, o sorteio dos grupos das eliminatórias da Eurocopa 2020. Entre os dez grupos formados, o de principal destaque acabou sendo o C, que possui entre as suas cinco seleções as favoritas Holanda e Alemanha. A chave conta com Irlanda do Norte, Estônia e Bielorrússia. Vale lembrar que Holanda e Alemanha criaram uma rivalidade recente da disputa da Liga das Nações. Ambas também caíram no mesmo grupo e os holandeses foram os líderes, enquanto os alemães foram rebaixados.

Atual campeão da competição, Portugal caiu no Grupo B, e brigará por uma vaga contra Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo. Já a atual campeã do mundo e vice-campeã da Euro, a França aparece como cabeça de chave do Grupo G e enfrenta a Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia e Andorra.

Dos 24 participantes da Euro de 2020, 20 deles serão conhecidos através dessa fase de grupos, sendo que os dois melhores colocados de uma das chaves garante o seu lugar na competição automaticamente. As quatro vagas remanescentes serão atribuídas após a disputa de um play-off com os 16 campeões de cada grupo das quatro divisões da Liga das Nações. Caso a seleção já tenha garantido a sua vaga pela fase anterior, a equipe seguinte ganhará a chance de disputar a fase.

A edição de 2020 será a primeira que será disputada em mais de um país. O torneio terá 12 sedes, sendo elas Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Romênia, Escócia, Irlanda, Azerbaijão, Rússia e Hungria. A abertura da competição acontece no dia 12 de junho no Estádio Olímpico de Roma, enquanto a final será em Wembley, no dia 12 de julho.

Confira todos os grupos das Eliminatórias da Eurocopa:

Grupo A

Inglaterra

República Tcheca

Bulgária

Montenegro

Kosovo

Grupo B

Portugal

Ucrânia

Sérvia

Lituânia

Luxemburgo

Grupo C

Holanda

Alemanha

Irlanda do Norte

Estônia

Bielorrússia

Grupo D

Suíça

Dinamarca

Irlanda

Geórgia

Gibraltar

Grupo E

Croácia

País de Gales

Eslováquia

Hungria

Azerbaijão

Grupo F

Espanha

Suécia

Noruega

Romênia

Ilhas Faroe

Malta

Grupo G

Polônia

Áustria

Israel

Eslovênia

Macedônia

Letônia

Grupo H

França

Islândia

Turquia

Albânia

Moldóvia

Andorra

Grupo I

Bélgica

Rússia

Escócia

Chipre

Cazaquistão

San Marino

Grupo J

Itália

Bósnia-Herzegovina

Finlândia

Grécia

Armênia

Liechtenstein

(Com Gazeta Press)