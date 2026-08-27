É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Esporte

Sorteio da Champions League: confira os confrontos da fase de liga

Cada time enfrenta oito adversários nesta fase em torneio de pontos corridos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h32 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h43
A taça da UEFA Champions League, prateada e brilhante, em destaque sobre um pedestal iluminado em um palco escuro. Ao fundo, telões exibem um estádio de futebol lotado, com gramado verde e arquibancadas azuis, sob holofotes brancos. O ambiente é de grande evento esportivo
Sorteio da fase de liga da Champions League (Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Sorteio da Champions League: confira os confrontos da fase de liga Priorizar nos meus resultados Google

A Uefa realizou nesta quinta, 27, no Grimaldi Forum, em Mônaco, o sorteio dos confrontos da fase de liga da Champions League. São 36 clubes participantes e cada um enfrenta oito adversários nesta primeira fase do torneio, sendo quatro jogos em casa e quatro como visitante. 

O resultado dos jogos é contabilizado no sistema de pontos corridos, em que os oito melhores classificados avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes que terminarem entre a 9ª e 24ª colocação disputam uma repescagem (play-off) por uma vaga no mata-mata. Da 25ª colocação em diante, os times são eliminados. 

Das equipes participantes, 29 garantiram sua vaga no continental através da classificação nos torneios nacionais. Sete equipes se classificaram através da repescagem da Champions League encerrada nesta quarta, 26. São elas: Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Viking e Sabah.

Siga

As datas dos jogos serão definidas pela Uefa até este sábado, 29 de agosto. 

Continua após a publicidade

A primeira rodada da fase de liga será realizada entre 8 e 10 de setembro deste ano e a última em 27 de janeiro de 2027, com todos os jogos simultâneos. A final será no estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha, no dia 5 de junho.

Confira os confrontos da fase de liga:

Real Madrid

Continua após a publicidade
  • Inter de Milão (em casa)
  • Arsenal (fora de casa)
  • PSV (em casa)
  • Roma (fora de casa)
  • RB Leipzig (em casa)
  • Shaktar (fora de casa)
  • LASK (em casa)
  • AEK Athens (fora de casa)

Manchester City

  • PSG (em casa)
  • Barcelona (fora de casa)
  • Sporting (em casa)
  • Porto (fora de casa)
  • Napoli  (em casa)
  • RB Leipzig (fora de casa)
  • AEK Athens (em casa)
  • Lens (fora de casa)

Inter de Milão

Continua após a publicidade
  • Liverpool (em casa)
  • Real Madrid (fora de casa)
  • Club Brugge (em casa)
  • Borussia Dortmund (fora de casa)
  • Shaktar (em casa)
  • Feyenoord (fora de casa)
  • Stuttgart (em casa)
  • Slovan Bratislava  (fora de casa)

Barcelona

  • Manchester City (em casa)
  • PSG (fora de casa)
  • Aston Villa (em casa)
  • Sporting (fora de casa)
  • Feyenoord (em casa)
  • Galatasaray (fora de casa)
  • Como (em casa)
  • Sabah (fora de casa)

Atlético de Madrid

Continua após a publicidade
  • Bayern de Munique (em casa)
  • Liverpool (fora de casa)
  • Manchester United (em casa)
  • PSV (fora de casa)
  • Fenerbahçe (em casa)
  • Bodo/Glimt (fora de casa)
  • Viking (em casa)
  • Stuttgart (fora de casa)

Paris Saint-Germain

  • Barcelona (em casa)
  • Manchester City (fora de casa)
  • Roma (em casa)
  • Aston Villa (fora de casa)
  • Galatasaray (em casa)
  • Villarreal (fora de casa)
  • Slovan Bratislava (em casa)
  • Como (fora de casa)

Liverpool

Continua após a publicidade
  • Atlético de Madrid (em casa)
  • Inter de Milão (fora de casa)
  • Porto (em casa)
  • Club Brugge (fora de casa)
  • Villarreal (em casa)
  • Fenerbahçe (fora de casa)
  • Lens (em casa)
  • LASK (fora de casa)

Arsenal

  • Real Madrid (em casa)
  • Bayern de Munique (fora de casa)
  • Borussia Dortmund (em casa)
  • Real Betis (fora de casa)
  • Lille (em casa)
  • Napoli (fora de casa)
  • Sabah (em casa)
  • Slavia Praga (fora de casa)

Bayern de Munique

  • Arsenal (em casa)
  • Atlético de Madrid (fora de casa)
  • Real Betis (em casa)
  • Manchester United (fora de casa)
  • Bodo/Glimt (em casa)
  • Lille (fora de casa)
  • Slavia Praga (em casa)
  • Viking (fora de casa)

Club Brugge

  • Liverpool (em casa)
  • Inter de Milão (fora de casa)
  • Aston Villa (em casa)
  • PSV (fora de casa)
  • Bodo/Glimt (em casa)
  • Napoli (fora de casa)
  • Lens (em casa)
  • Stuttgart (fora de casa)

Borussia Dortmund

  • Inter de Milão (em casa)
  • Arsenal (fora de casa)
  • Real Betis (em casa)
  • Aston Villa (fora de casa)
  • Villarreal (em casa)
  • Bodo/Glimt (fora de casa)
  • AEK Athens (em casa)
  • Sabah (fora de casa)

Porto

  • Manchester City (em casa)
  • Liverpool (fora de casa)
  • PSV (em casa)
  • Real Betis (fora de casa)
  • Napoli (em casa)
  • Feyenoord (fora de casa)
  • Slavia Praga (em casa)
  • LASK (fora de casa)

Aston Villa

  • PSG (em casa)
  • Barcelona (fora de casa)
  • Borussia Dortmund (em casa)
  • Club Brugge (fora de casa)
  • Fenerbahçe (em casa)
  • Galatasaray (fora de casa)
  • Viking (em casa)
  • Slavia Praga (fora de casa)

Betis

  • Arsenal (em casa)
  • Bayern de Munique (fora de casa)
  • Porto (em casa)
  • Borussia Dortmund (fora de casa)
  • Feyenoord (em casa)
  • Lille (fora de casa)
  • Como (em casa)
  • Slovan Bratislava (fora de casa)

Roma

  • Real Madrid (em casa)
  • PSG (fora de casa)
  • Sporting (em casa)
  • Manchester United (fora de casa)
  • Lille (em casa)
  • Fenerbahçe (fora de casa)
  • Slovan Bratislava (em casa)
  • AEK Athens (fora de casa)

Manchester United

  • Bayern de Munique (em casa)
  • Atlético de Madrid (fora de casa)
  • Roma (em casa)
  • Sporting (fora de casa)
  • RB Leipzig (em casa)
  • Villarreal (fora de casa)
  • Sabah (em casa)
  • Como (fora de casa)

Sporting

  • Barcelona (em casa)
  • Manchester City (fora de casa)
  • Manchester United (em casa)
  • Roma (fora de casa)
  • Galatasaray (em casa)
  • Shaktar (fora de casa)
  • LASK (em casa)
  • Lens (fora de casa)

PSV

  • Atlético de Madrid (em casa)
  • Real Madrid (fora de casa)
  • Club Brugge (em casa)
  • Porto (fora de casa)
  • Shaktar (em casa)
  • RB Leipzig (fora de casa)
  • Stuttgart (em casa)
  • Viking (fora de casa)

Shaktar

  • Real Madrid (em casa)
  • Inter de Milão (fora de casa)
  • Sporting (em casa)
  • PSV (fora de casa)
  • Fenerbahçe (em casa)
  • RB Leipzig (fora de casa)
  • AEK Athens (em casa)
  • Slovan Bratislava (fora de casa)

Villarreal

  • PSG (em casa)
  • Liverpool (fora de casa)
  • Manchester United (em casa)
  • Borussia Dortmund (fora de casa)
  • Napoli (em casa)
  • Fenerbahçe (fora de casa)
  • Sabah (em casa)
  • Slavia Praga (fora de casa)

Bodo/Glimt

  • Atlético de Madrid (em casa)
  • Bayern de Munique (fora de casa)
  • Borussia Dortmund (em casa)
  • Club Brugge (fora de casa)
  • Lille (em casa)
  • Napoli (fora de casa)
  • LASK (em casa)
  • Lens (fora de casa)

RB Leipzig

  • Manchester City (em casa)
  • Real Madrid (fora de casa)
  • PSV (em casa)
  • Manchester United (fora de casa)
  • Shaktar (em casa)
  • Feyenoord (fora de casa)
  • Lens (em casa)
  • Como (fora de casa)

Fenerbahçe

  • Liverpool (em casa)
  • Atlético de Madrid (fora de casa)
  • Roma (em casa)
  • Aston Villa (fora de casa)
  • Villarreal (em casa)
  • Shaktar (fora de casa)
  • Slavia Praga (em casa)
  • LASK (fora de casa)

Feyenoord

  • Inter de Milão (em casa)
  • Barcelona (fora de casa)
  • Porto (em casa)
  • Real Betis (fora de casa)
  • RB Leipzig (em casa)
  • Galatasaray (fora de casa)
  • Como (em casa)
  • Viking (fora de casa)

Galatasaray

  • Barcelona (em casa)
  • PSG (fora de casa)
  • Aston Villa (em casa)
  • Sporting (fora de casa)
  • Feyenoord (em casa)
  • Lille (fora de casa)
  • Stuttgart (em casa)
  • AEK Athens (fora de casa)

Napoli

  • Arsenal (em casa)
  • Manchester City (fora de casa)
  • Club Brugge (em casa)
  • Porto (fora de casa)
  • Bodo/Glimt (em casa)
  • Villarreal (fora de casa)
  • Viking (em casa)
  • Sabah (fora de casa)

Lille

  • Bayern de Munique (em casa)
  • Arsenal (fora de casa)
  • Real Betis (em casa)
  • Roma (fora de casa)
  • Galatasaray (em casa)
  • Bodo/Glimt (fora de casa)
  • Slovan Bratislava (em casa)
  • Stuttgart (fora de casa)

Lens

  • Manchester City (em casa)
  • Liverpool (fora de casa)
  • Sporting (em casa)
  • Club Brugge (fora de casa)
  • Bodo/Glimt (em casa)
  • RB Leipzig (fora de casa)
  • Como (em casa)
  • Slavia Praga (fora de casa)

Slavia Praga

  • Arsenal (em casa)
  • Bayern de Munique (fora de casa)
  • Aston Villa (em casa)
  • Porto (fora de casa)
  • Villarreal (em casa)
  • Fenerbahçe (fora de casa)
  • Lens (em casa)
  • Sabah (fora de casa)

Sabah

  • Barcelona (em casa)
  • Arsenal (fora de casa)
  • Borussia Dortmund (em casa)
  • Manchester United (fora de casa)
  • Napoli (em casa)
  • Villarreal (fora de casa)
  • Slavia Praga (em casa)
  • Viking (fora de casa)

Stuttgart

  • Atlético de Madrid (em casa)
  • Inter de Milão (fora de casa)
  • Club Brugge (em casa)
  • PSV (fora de casa)
  • Lille (em casa)
  • Galatasaray (fora de casa)
  • Viking (em casa)
  • Slovan Bratislava (fora de casa)

Como

  • PSG (em casa)
  • Barcelona (fora de casa)
  • Manchester United (em casa)
  • Real Betis (fora de casa)
  • RB Leipzig (em casa)
  • Feyenoord (fora de casa)
  • AEK Athens (em casa)
  • Lens (fora de casa)

LASK

  • Liverpool (em casa)
  • Real Madrid (fora de casa)
  • Porto (em casa)
  • Sporting (fora de casa)
  • Fenerbahçe (em casa)
  • Bodo/Glimt (fora de casa)
  • Slovan Bratislava (em casa)
  • AEK Athens (fora de casa)

Viking

  • Bayern de Munique (em casa)
  • Atlético de Madrid (fora de casa)
  • PSV (em casa)
  • Aston Villa (fora de casa)
  • Feyenoord (em casa)
  • Napoli (fora de casa)
  • Sabah (em casa)
  • Stuttgart (fora de casa)

AEK Athens

  • Real Madrid (em casa)
  • Manchester City (fora de casa)
  • Roma (em casa)
  • Borussia Dortmund (fora de casa)
  • Galatasaray (em casa)
  • Shaktar (fora de casa)
  • LASK (em casa)
  • Como (fora de casa)

Slovan Bratislava

  • Inter de Milão (em casa)
  • PSG (fora de casa)
  • Real Betis (em casa)
  • Roma (fora de casa)
  • Shaktar (em casa)
  • Lille (fora de casa)
  • Stuttgart (em casa)
  • LASK (fora de casa)

Como o sorteio foi realizado?

Os clubes participantes foram divididos em quatro potes com nove times cada, definidos de acordo com o ranking da Uefa. Cada equipe teve dois rivais sorteados de cada pote.

Ex-jogadores auxiliaram no sorteio das bolinhas, mas um software auxiliou para apontar as restrições dos confrontos.

As equipes não podem enfrentar rivais do próprio país nesta fase, e podem enfrentar no máximo dois de um mesmo país.

Por regra da Uefa, um mesmo confronto não pode acontecer no mesmo estádio por três anos consecutivos. Por essa razão, dois confrontos também foram restritos: Liverpool x Real Madrid, em Anfield, e Inter de Milão x Arsenal, no San Siro.

Calendário da Champions League 2026/27

Fase de liga

  • 1ª rodada: 8 a 10 de setembro de 2026
  • 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
  • 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
  • 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
  • 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
  • 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
  • 7ª rodada: 19 e 20 de dezembro de 2026
  • 8ª rodada : 27 de janeiro de 2027

Fase eliminatória

  • Play-offs : 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027
  • Oitavas de final : 9/10 e 16/17 de março de 2027
  • Quartas de final : 6/7 e 13/14 de abril de 2027
  • Semifinais : 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027
  • Final : 5 de junho de 2027
Publicidade
TAGS:
Champions League
Liga dos Campeões da Europa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).