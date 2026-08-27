Sorteio da Champions League: confira os confrontos da fase de liga

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A Uefa realizou o sorteio da fase de liga da Champions League, apresentando um novo formato com 36 clubes. Cada equipe enfrentará oito adversários em um sistema de pontos corridos. Os oito melhores avançam direto, enquanto do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem. As datas dos jogos estão sendo definidas, com a final em Madri.

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A Uefa realizou nesta quinta, 27, no Grimaldi Forum, em Mônaco, o sorteio dos confrontos da fase de liga da Champions League. São 36 clubes participantes e cada um enfrenta oito adversários nesta primeira fase do torneio, sendo quatro jogos em casa e quatro como visitante.

O resultado dos jogos é contabilizado no sistema de pontos corridos, em que os oito melhores classificados avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes que terminarem entre a 9ª e 24ª colocação disputam uma repescagem (play-off) por uma vaga no mata-mata. Da 25ª colocação em diante, os times são eliminados.

Das equipes participantes, 29 garantiram sua vaga no continental através da classificação nos torneios nacionais. Sete equipes se classificaram através da repescagem da Champions League encerrada nesta quarta, 26. São elas: Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Viking e Sabah.

As datas dos jogos serão definidas pela Uefa até este sábado, 29 de agosto.

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A primeira rodada da fase de liga será realizada entre 8 e 10 de setembro deste ano e a última em 27 de janeiro de 2027, com todos os jogos simultâneos. A final será no estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha, no dia 5 de junho.

Confira os confrontos da fase de liga:

Real Madrid

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Inter de Milão (em casa)

Arsenal (fora de casa)

PSV (em casa)

Roma (fora de casa)

RB Leipzig (em casa)

Shaktar (fora de casa)

LASK (em casa)

AEK Athens (fora de casa)

Manchester City

PSG (em casa)

Barcelona (fora de casa)

Sporting (em casa)

Porto (fora de casa)

Napoli (em casa)

RB Leipzig (fora de casa)

AEK Athens (em casa)

Lens (fora de casa)

Inter de Milão

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Liverpool (em casa)

Real Madrid (fora de casa)

Club Brugge (em casa)

Borussia Dortmund (fora de casa)

Shaktar (em casa)

Feyenoord (fora de casa)

Stuttgart (em casa)

Slovan Bratislava (fora de casa)

Barcelona

Manchester City (em casa)

PSG (fora de casa)

Aston Villa (em casa)

Sporting (fora de casa)

Feyenoord (em casa)

Galatasaray (fora de casa)

Como (em casa)

Sabah (fora de casa)

Atlético de Madrid

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Bayern de Munique (em casa)

Liverpool (fora de casa)

Manchester United (em casa)

PSV (fora de casa)

Fenerbahçe (em casa)

Bodo/Glimt (fora de casa)

Viking (em casa)

Stuttgart (fora de casa)

Paris Saint-Germain

Barcelona (em casa)

Manchester City (fora de casa)

Roma (em casa)

Aston Villa (fora de casa)

Galatasaray (em casa)

Villarreal (fora de casa)

Slovan Bratislava (em casa)

Como (fora de casa)

Liverpool

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Atlético de Madrid (em casa)

Inter de Milão (fora de casa)

Porto (em casa)

Club Brugge (fora de casa)

Villarreal (em casa)

Fenerbahçe (fora de casa)

Lens (em casa)

LASK (fora de casa)

Arsenal

Real Madrid (em casa)

Bayern de Munique (fora de casa)

Borussia Dortmund (em casa)

Real Betis (fora de casa)

Lille (em casa)

Napoli (fora de casa)

Sabah (em casa)

Slavia Praga (fora de casa)

Bayern de Munique

Arsenal (em casa)

Atlético de Madrid (fora de casa)

Real Betis (em casa)

Manchester United (fora de casa)

Bodo/Glimt (em casa)

Lille (fora de casa)

Slavia Praga (em casa)

Viking (fora de casa)

Club Brugge

Liverpool (em casa)

Inter de Milão (fora de casa)

Aston Villa (em casa)

PSV (fora de casa)

Bodo/Glimt (em casa)

Napoli (fora de casa)

Lens (em casa)

Stuttgart (fora de casa)

Borussia Dortmund

Inter de Milão (em casa)

Arsenal (fora de casa)

Real Betis (em casa)

Aston Villa (fora de casa)

Villarreal (em casa)

Bodo/Glimt (fora de casa)

AEK Athens (em casa)

Sabah (fora de casa)

Porto

Manchester City (em casa)

Liverpool (fora de casa)

PSV (em casa)

Real Betis (fora de casa)

Napoli (em casa)

Feyenoord (fora de casa)

Slavia Praga (em casa)

LASK (fora de casa)

Aston Villa

PSG (em casa)

Barcelona (fora de casa)

Borussia Dortmund (em casa)

Club Brugge (fora de casa)

Fenerbahçe (em casa)

Galatasaray (fora de casa)

Viking (em casa)

Slavia Praga (fora de casa)

Betis

Arsenal (em casa)

Bayern de Munique (fora de casa)

Porto (em casa)

Borussia Dortmund (fora de casa)

Feyenoord (em casa)

Lille (fora de casa)

Como (em casa)

Slovan Bratislava (fora de casa)

Roma

Real Madrid (em casa)

PSG (fora de casa)

Sporting (em casa)

Manchester United (fora de casa)

Lille (em casa)

Fenerbahçe (fora de casa)

Slovan Bratislava (em casa)

AEK Athens (fora de casa)

Manchester United

Bayern de Munique (em casa)

Atlético de Madrid (fora de casa)

Roma (em casa)

Sporting (fora de casa)

RB Leipzig (em casa)

Villarreal (fora de casa)

Sabah (em casa)

Como (fora de casa)

Sporting

Barcelona (em casa)

Manchester City (fora de casa)

Manchester United (em casa)

Roma (fora de casa)

Galatasaray (em casa)

Shaktar (fora de casa)

LASK (em casa)

Lens (fora de casa)

PSV

Atlético de Madrid (em casa)

Real Madrid (fora de casa)

Club Brugge (em casa)

Porto (fora de casa)

Shaktar (em casa)

RB Leipzig (fora de casa)

Stuttgart (em casa)

Viking (fora de casa)

Shaktar

Real Madrid (em casa)

Inter de Milão (fora de casa)

Sporting (em casa)

PSV (fora de casa)

Fenerbahçe (em casa)

RB Leipzig (fora de casa)

AEK Athens (em casa)

Slovan Bratislava (fora de casa)

Villarreal

PSG (em casa)

Liverpool (fora de casa)

Manchester United (em casa)

Borussia Dortmund (fora de casa)

Napoli (em casa)

Fenerbahçe (fora de casa)

Sabah (em casa)

Slavia Praga (fora de casa)

Bodo/Glimt

Atlético de Madrid (em casa)

Bayern de Munique (fora de casa)

Borussia Dortmund (em casa)

Club Brugge (fora de casa)

Lille (em casa)

Napoli (fora de casa)

LASK (em casa)

Lens (fora de casa)

RB Leipzig

Manchester City (em casa)

Real Madrid (fora de casa)

PSV (em casa)

Manchester United (fora de casa)

Shaktar (em casa)

Feyenoord (fora de casa)

Lens (em casa)

Como (fora de casa)

Fenerbahçe

Liverpool (em casa)

Atlético de Madrid (fora de casa)

Roma (em casa)

Aston Villa (fora de casa)

Villarreal (em casa)

Shaktar (fora de casa)

Slavia Praga (em casa)

LASK (fora de casa)

Feyenoord

Inter de Milão (em casa)

Barcelona (fora de casa)

Porto (em casa)

Real Betis (fora de casa)

RB Leipzig (em casa)

Galatasaray (fora de casa)

Como (em casa)

Viking (fora de casa)

Galatasaray

Barcelona (em casa)

PSG (fora de casa)

Aston Villa (em casa)

Sporting (fora de casa)

Feyenoord (em casa)

Lille (fora de casa)

Stuttgart (em casa)

AEK Athens (fora de casa)

Napoli

Arsenal (em casa)

Manchester City (fora de casa)

Club Brugge (em casa)

Porto (fora de casa)

Bodo/Glimt (em casa)

Villarreal (fora de casa)

Viking (em casa)

Sabah (fora de casa)

Lille

Bayern de Munique (em casa)

Arsenal (fora de casa)

Real Betis (em casa)

Roma (fora de casa)

Galatasaray (em casa)

Bodo/Glimt (fora de casa)

Slovan Bratislava (em casa)

Stuttgart (fora de casa)

Lens

Manchester City (em casa)

Liverpool (fora de casa)

Sporting (em casa)

Club Brugge (fora de casa)

Bodo/Glimt (em casa)

RB Leipzig (fora de casa)

Como (em casa)

Slavia Praga (fora de casa)

Slavia Praga

Arsenal (em casa)

Bayern de Munique (fora de casa)

Aston Villa (em casa)

Porto (fora de casa)

Villarreal (em casa)

Fenerbahçe (fora de casa)

Lens (em casa)

Sabah (fora de casa)

Sabah

Barcelona (em casa)

Arsenal (fora de casa)

Borussia Dortmund (em casa)

Manchester United (fora de casa)

Napoli (em casa)

Villarreal (fora de casa)

Slavia Praga (em casa)

Viking (fora de casa)

Stuttgart

Atlético de Madrid (em casa)

Inter de Milão (fora de casa)

Club Brugge (em casa)

PSV (fora de casa)

Lille (em casa)

Galatasaray (fora de casa)

Viking (em casa)

Slovan Bratislava (fora de casa)

Como

PSG (em casa)

Barcelona (fora de casa)

Manchester United (em casa)

Real Betis (fora de casa)

RB Leipzig (em casa)

Feyenoord (fora de casa)

AEK Athens (em casa)

Lens (fora de casa)

LASK

Liverpool (em casa)

Real Madrid (fora de casa)

Porto (em casa)

Sporting (fora de casa)

Fenerbahçe (em casa)

Bodo/Glimt (fora de casa)

Slovan Bratislava (em casa)

AEK Athens (fora de casa)

Viking

Bayern de Munique (em casa)

Atlético de Madrid (fora de casa)

PSV (em casa)

Aston Villa (fora de casa)

Feyenoord (em casa)

Napoli (fora de casa)

Sabah (em casa)

Stuttgart (fora de casa)

AEK Athens

Real Madrid (em casa)

Manchester City (fora de casa)

Roma (em casa)

Borussia Dortmund (fora de casa)

Galatasaray (em casa)

Shaktar (fora de casa)

LASK (em casa)

Como (fora de casa)

Slovan Bratislava

Inter de Milão (em casa)

PSG (fora de casa)

Real Betis (em casa)

Roma (fora de casa)

Shaktar (em casa)

Lille (fora de casa)

Stuttgart (em casa)

LASK (fora de casa)

Como o sorteio foi realizado?

Os clubes participantes foram divididos em quatro potes com nove times cada, definidos de acordo com o ranking da Uefa. Cada equipe teve dois rivais sorteados de cada pote.

Ex-jogadores auxiliaram no sorteio das bolinhas, mas um software auxiliou para apontar as restrições dos confrontos.

As equipes não podem enfrentar rivais do próprio país nesta fase, e podem enfrentar no máximo dois de um mesmo país.

Por regra da Uefa, um mesmo confronto não pode acontecer no mesmo estádio por três anos consecutivos. Por essa razão, dois confrontos também foram restritos: Liverpool x Real Madrid, em Anfield, e Inter de Milão x Arsenal, no San Siro.

Calendário da Champions League 2026/27

Fase de liga 1ª rodada: 8 a 10 de setembro de 2026

2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026

3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026

4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026

5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026

6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026

7ª rodada: 19 e 20 de dezembro de 2026

8ª rodada : 27 de janeiro de 2027 Fase eliminatória Play-offs : 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027

Oitavas de final : 9/10 e 16/17 de março de 2027

Quartas de final : 6/7 e 13/14 de abril de 2027

Semifinais : 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027

Final : 5 de junho de 2027