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Sorteio da Champions League 2026/27: horário, onde assistir e os times classificados

UEFA define nesta quinta-feira, 27, os confrontos da fase de liga do principal torneio de clubes da Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 08h59
NYON, SWITZERLAND - JUNE 17: A detailed view of the draw balls ahead of the UEFA Champions League 2026/27 Second Qualifying Round Draw at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on June 17, 2026 in Nyon, Switzerland (Photo by Kristian Skeie - UEFA)
Bolas do sorteio da Champions League (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)
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A UEFA realiza o sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 nesta quinta-feira, 27, a partir das 13h (horário de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco. Nesta etapa, 36 clubes estão no sorteio que vai determinar os oito adversários de cada participante. 

Será a terceira edição da competição com a substituição da fase de grupos pela fase de liga. Agora, cada clube disputa oito partidas contra adversários diferentes, quatro como mandante e quatro como visitante, dentro de uma classificação única. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posições jogam os playoffs.

Os participantes foram distribuídos em quatro potes de nove times, definidos pelo coeficiente da UEFA. Cada equipe terá dois rivais sorteados de cada pote. Entre os pesos-pesados estão Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Inter de Milão e o Paris Saint-Germain, enquanto clubes como Como, Sabah e Viking aparecem entre as novidades da temporada.

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Os 36 times classificados:

  • Pote 1: PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid.
  • Pote 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV.
  • Pote 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk e Galatasaray.
  • Pote 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking e Sabah.

Dos 36 participantes, 29 garantiram vaga direta na fase de liga, enquanto sete chegaram depois dos playoffs classificatórios. A rodada decisiva da preliminar terminou nesta quarta-feira, 26, com classificações de equipes como Fenerbahçe, AEK Atenas, Viking e Slovan Bratislava. O Fenerbahçe retorna ao palco principal da Champions depois de 18 anos, enquanto o LASK encerra uma espera ainda mais longa, de 61 anos.

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O sorteio desta quinta indicará os confrontos, mas o calendário completo, com datas e horários de cada partida, será divulgado pela UEFA até sábado, 29 de agosto. A primeira rodada da fase de liga está marcada para os dias 8, 9 e 10 de setembro, e a oitava e última rodada será disputada no dia 27 de janeiro de 2027.

A final da Champions League 2026/27 está marcada para o dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri. 

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Onde assistir ao sorteio da Champions League 2026/27?

O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 será realizado nesta quinta-feira, 27, às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo da TNT, da HBO Max e da TNT Sports no Youtube

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