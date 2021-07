Soberano no tênis, Djokovic elege maior inimigo em Tóquio: o calor

No auge de sua carreira, Novak Djokovic é uma das grandes estrelas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não parece satisfeito com a organização do evento. O tenista sérvio, número 1 do mundo e recém-consagrado como recordista de títulos de Grand Slam (20, empatado com Roger Federer e Rafael Nadal), estreou bem na Olimpíada, ao bater o boliviano Hugo Dellien neste sábado, 24, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Apesar do placar, no entanto, Djokovic disse ter sofrido demais em quadra devido a um detalhe: os quase 35ºC no termômetro.

Djokovic não foi o primeiro atleta a reclamar do intenso verão na capital japonesa, mas foi claro ao protestar contra o horário das partidas, que começam às 11h locais, justamente o horário mais quente.

“Para ser honesto, eu não entendo porque eles não começam as partidas por volta de três da tarde. Eu ouvi dizer que tem um horário limite para os jogos terminarem antes de meia noite. Mesmo assim, acabei de jogar a última partida e não é nem cinco da tarde”, desabafou o atual rei do tênis, que busca o único grande troféu que lhe falta. Em Pequim-2008, ele ficou com a medalha de bronze.

O problema vem afetando especialmente os atletas do leste europeu. O russo Daniil Medvedev, número 2 do tênis, fez coro ao pedido de Djokovic. Sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova precisou passar por atendimento médico durante sua partida, também com os termômetros passando dos 30ºC.

A organização não se manifestou sobre a reclamação dos tenistas, mas está ciente do problema. A maratona, evento mais emblemáticos dos Jogos, aliás, foi transferida da capital para Sapporo, a 800 km, onde as temperaturas não passam de 28ºC. Na próxima rodada, na segunda-feira, 26, Djokovic enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, que derrotou o brasileiro Thiago Monteiro na primeira fase.

1/25 O brasileiro Bruninho durante saque na partida contra a Tunísia - (Antonin Thullier/AFP) 2/25 A chinesa Yang Qian, vencedora da primeira medalha de ouro, comemora no pódio após vencer a final do rifle de ar comprimido de 10m - (Tauseef Mustafa/AFP) 3/25 O ginasta japonês Kazuma Kaya durante apresentação na barra horizontal - (Loic Venance/AFP) 4/25 O boxeador Marcelat Sakobi Matshu, da República Democrática do Congo, durante soco em Nesthy Petecio, das Filipinas - (Luis Robayo/AFP) 5/25 Luca Curatoli, da Itália, compete contra na esgrima contra Iulian Teodosiu, da Romênia - (Mohd Rasfan/AFP) 6/25 O tenista Novak Djokovic, da Sérvia, durante partida contra o boliviano Hugo Dellien - (Tiziana Fabi/AFP) 7/25 A tenista da Sérvia, Nina Stojanovic, se refresca com ar-condicionado durante a partida de tênis - (Giuseppe Cacace/AFP) 8/25 Natalia Partyka, da Polônia, em ação no tênis de mesa contra Michelle Bromley, da Austrália - (Hedayatullah Amid/EFE) 9/25 Wallace, do Brasil, durante ataque contra a seleção da Tunísia - (José Méndez/EFE) 10/25 A croata Kristina Tomic é chutada pela colombiana Andrea Ramirez Vargas durante luta pelo taekwondo - (Rungroj Yongrit/EFE) 11/25 A surfista brasileira Silvana Lima pega uma onda durante sessão de treinamentos - (Olivier Morin/AFP) 12/25 Duda Lisboa, do Brasil, em ação durante jogo contra a Argentina - (Wander Roberto/COB) 13/25 Uma visão subaquática mostra o australiano Jack Alan Mcloughlin competindo em uma bateria para o a prova de 400m livre - (Franaois-Xavier Marit/AFP) 14/25 Jogadores de Polônia e Letônia durante disputa pelo basquete 3x3 - (Andrej Isakovic/AFP) 15/25 A boxeadora Shakhnoza Yunusova, do Uzbequistão, durante pausa enquanto luta contra a polonesa Karolina Koszewska - (Frank Franklin II/AFP) 16/25 A alemã Laura Ludwig mergulha durante jogo contra a Suiça pelo viôlei de praia - (Angela Weiss/AFP) 17/25 Windy Cantika Aisah, da Indonésia, vibra após levantamento de peso durante a competição - (Chris Graythen/AFP) 18/25 O goleiro sueco Mikael Aggefors tenta impedir um chute durante a partida de handebol o Bahrein - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 19/25 Rossella Fiamingo, da Itália, durante combate na esgrima contra Nathalie Moellhausen, do Brasil - (Alberto Estévez/EFE) 20/25 Delante Johnson leva um soco do argentino Brian Agustin Arregui durante luta de boxe - (Frank Franklin II/AFP) 21/25 Hou Zhihui, da China, durante a competição de levantamento de peso feminino até 49kg - (Vincenzo Pinto/AFP) 22/25 Jogadoras se ajoelham antes do início da partida entre Chile e Canadá - (Asano Ikko/AFP) 23/25 O brasileiro Alison Cerutti durante ataque em jogo contra Argentina - (Wander Roberto/COB) 24/25 O goleiro Sreejesh Parattu Raveendran, da Índia, e seus companheiros de equipe defendem uma cobrança em partida contra a Nova Zelândia - (Ina Fassbender/AFP) 25/25 Takeru Kitazono do Japão, durante seu exercício de barra horizontal - (Tatyana Zenkovich/EFE)