SobeDesce: de Robert Lewandowski a Robinho

SOBE

Robert Lewandowski

O artilheiro da seleção da Polônia, que é também ídolo do clube alemão Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador de 2021 pela Fifa.

Áustria

Foi o primeiro país europeu a tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19. A multa para adultos que recusarem a imunização chega a 3 600 euros.

Zendaya

Euphoria, a controversa série juvenil protagonizada pela atriz, que é muito popular entre adolescentes, tornou-se a maior estreia já vista na HBO Max na América Latina.

DESCE

Robinho

A última instância da Justiça italiana confirmou a pena de nove anos de prisão para o jogador pelo crime de estupro.

Casamentos

Os cartórios brasileiros registraram no ano passado mais de 77 000 divórcios, número recorde desde que as casas notariais ganharam por lei, em 2007, o direito de formalizar os processos não litigiosos do tipo.

Kuwait

Uma das nações mais ricas do mundo, o país do Oriente Médio está se tornando inabitável devido à repetição de temperaturas elevadas demais.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773