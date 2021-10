SobeDesce: de Rebeca Andrade a Mauricio Souza

Atualizado em 28 out 2021, 19h29 - Publicado em 29 out 2021, 06h00

SOBE

Rebeca Andrade

Com duas medalhas conquistadas no Mundial de Ginástica Artística, a atleta paulista de 22 anos firma-se de vez como uma das estrelas mundiais da modalidade.

Adele

Após seis anos sem lançar músicas inéditas, a cantora inglesa voltou em grande estilo: o single Easy on Me bateu recordes de reproduções no Spotify e Deezer.

Inflação

A prévia do índice de aumento de preços foi a maior para outubro desde 1995, batendo em 10,34% em doze meses.

DESCE

Mauricio Souza

Depois de postar uma declaração homofóbica, o jogador de vôlei da seleção foi demitido do Minas Tênis Clube e acabou pedindo desculpas após a repercussão do caso.

Carne brasileira

O país pode perder mais de 1 bilhão de reais em exportações do produto só em outubro com o embargo de compras da China.

Facebook

Nova má notícia para a empresa: ela apareceu pela segunda vez em último lugar no ranking da US Digital Trust Survey, que monitora a confiança nas redes sociais.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2021, edição nº 2762