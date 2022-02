Sob pressão internacional, China abre Olimpíadas de Inverno em Pequim

Um espetáculo tecnológico de luzes e cores marcado por tons de azul-gelo abriu oficialmente nesta terça-feira, 4, as Olimpíadas de Inverno de Pequim. O Ninho do Pássaro, estádio olímpico que também abrigou as Olimpíadas de 2008, não repetiu a festa anterior, que reuniu cerca de 91 mil pessoas – com capacidade para 80 mil espectadores, as arquibancadas revelavam grandes porções vazias. Bem menor e mais simples, muito em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento contou um palco composto por 11.600 metros quadrados de telas de LED de alta definição.

O Brasil também compareceu à festa e as redes sociais do Comitê Olímpico registraram a presença, dizendo que o país esteve em todas as edições desde 1992, em Albertville, na França. Apenas quatro atletas representaram a comitiva, que foi a 16ª a entrar, com Jaqueline Mourao e Edson Luques Bindilatti carregando a bandeira. Ao todo, a delegação terá 11 atletas, sendo um reserva. Os brasileiros participarão do esqui cross country, esqui alpino, esqui estilo livre, bobsled e skeleton.

Pequim é a primeira cidade a sediar os Jogos de inverno e verão. Embora o presidente a americano Joe Biden tenha chamado um boicote às Olimpíadas de Inverno de Pequim, citando o péssimo históricos do país na violação de Direitos Humanos, alguns líderes mundiais compareceram à cerimônia de abertura. O presidente russo, Vladimir Putin, estava lá e se encontrou em particular com o secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping, no início do dia, enquanto um perigoso impasse se desenrola na fronteira da Rússia com a Ucrânia.

Dançarinos invadiram o estádio agitando hastes verdes brilhantes para marcar o primeiro dia da primavera no calendário chinês, seguido por uma explosão de fogos de artifício brancos e verdes que soletravam a palavra “Primavera”. Imagens esculpidas a laser de cada um dos 23 Jogos de Inverno anteriores. O bloco foi então “quebrado” por jogadores de hóquei no gelo, permitindo que os anéis olímpicos surgissem, todos em branco. Durante o tradicional “desfile das nações”, competidores de “Hong Kong, China” foram recebidos com aplausos – assim como os do “Comitê Olímpico Russo” – nome usado pela delegação russa enquanto o país está oficialmente banido por doping.

Come on in Brazil! 🥳 #OpeningCeremony Continua após a publicidade Brazil hasn’t missed an Olympic Winter Games since 1992 and they ain’t starting now! #Beijing2022 Jaqueline Mourao and Edson Luques Bindilatti lead the way flying the 🇧🇷 flag. #StrongerTogether | @timebrasil pic.twitter.com/SjMO88uO60 — Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Os Estados Unidos precisaram substituir um dos porta-bandeiras de última hora. Elana Meyers Taylor, que compete no trenó, testou positivo para a Covid-19 e cedeu sua vaga para a patinadora Brittany Bowe, que dividiu o carregamento da bandeira americana com John Shuster. Durante a entrada da China, a iluminação do Ninho do Pássaro mudou para a cor vermelha e os atletas foram ovacionados pelo público.

“As Olimpíadas representam ambição, coração e força. Para o povo chinês, deixo o meu obrigado por fazer essas Olímpiadas de Inverno acontecerem de forma segura para todos. É possível sermos rivais ferozes vivendo juntos de forma pacífica e respeitosa, pois essa é a missão dos Jogos Olímpicos, nos unir em uma competição pacífica, sempre construindo pontes e unindo a humanidade em toda a nossa diversidade”, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em seu discurso oficial.

Após os comentários do ex-esgrimista alemão, Xi Jinping declarou os Jogos oficialmente abertos e foi acompanhado por um espetáculo de fogos de artifício. Na sequência, dois atletas chineses acenderam a pira olímpica, que fica no centro de um floco de neve composto pelos nomes das nações participantes.