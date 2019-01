Soares e Murray salvam 3 match points e vão às quartas em Melbourne

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray sofreram novamente nesta segunda-feira, 21, mas garantiram vaga nas quartas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália, em Melbourne. Soares e Murray precisaram salvar três match points para vencer o alemão Kevin Krawietz e o croata Nikola Mektic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3-7), 6/2 e 7/5.

Eles correram sério risco de eliminação nos games finais do terceiro set, quando Soares sacava para empatar em 5/5, mas estava com 0-40 no game. A dupla do brasileiro precisou salvar três match points (pontos que poderiam encerrar a partida) para evitar a derrota.

Eles, então, ganharam mais confiança ao evitar o revés e cresceram no jogo. Sem perder mais nenhum game, viraram o set e sacramentaram a segunda vitória seguida após saírem atrás no placar.

Nas quartas de final, Soares e Murray terão seu maior desafio até agora. Eles vão encarar a dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo local John Peers, que também tem título de Grand Slam no currículo e já ocuparam a liderança do ranking. Para alcançar as quartas de final, Kontinen e Peers venceram o moldávio Radu Albot e o tunisiano Malek Jaziri por 7/6 (7/5) e 6/4.