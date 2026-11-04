Slavia Praga x Arsenal: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, na República Tcheca, pela quarta rodada da Champions League
O Slavia Praga recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 4, às 17h (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.
Comandado por Jindřich Trpišovský, o Slavia Praga busca recuperação após um início complicado na competição europeia. A equipe tcheca soma apenas um ponto nas três primeiras rodadas, com derrotas para Lens e Sabah e um empate por 2 a 2 diante do Fenerbahçe, ocupando a 32ª colocação. No Campeonato Tcheco, porém, o cenário é diferente. O clube lidera a competição nacional com 31 pontos em 13 partidas e chega embalado por uma goleada por 5 a 0 sobre o Jablonec, fora de casa.
Para o confronto diante de sua torcida, Trpišovský terá problemas na montagem da equipe. Os atacantes Ivan Schranz e Adonija Ouanda, além do defensor Elias Piták, estão afastados por problemas físicos. O meio-campista Lukáš Provod também é dúvida, assim como o zagueiro Ange N’Guessan.
Do outro lado, o Arsenal chega embalado por uma sequência positiva na temporada. A equipe comandada pelo espanhol Mikel Arteta está invicta na Champions League, com sete pontos conquistados em três partidas, após vitórias sobre Napoli e Lille e um empate por 2 a 2 diante do Bayern de Munique, na Alemanha. Na Premier League, os Gunners também vivem um excelente momento e assumiram a liderança isolada depois de vencer o Liverpool por 1 a 0, em Anfield, encerrando um jejum de 14 anos sem derrotar o rival fora de casa pelo Campeonato Inglês.
Para o duelo na República Tcheca, Arteta terá desfalques importantes. O atacante Bukayo Saka está fora por causa de uma lesão na coxa, enquanto o meia-atacante Eberechi Eze é dúvida devido a problemas físicos. O zagueiro William Saliba também apresentou problemas nas costas durante a preparação. Em contrapartida, o treinador conta com Declan Rice, Martin Ødegaard, Bruno Guimarães e Kai Havertz entre as principais opções para o confronto.
Onde assistir?
A partida entre Slavia Praga e Arsenal terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca.
Prováveis escalações:
Slavia Praga: Domchak; Holeš, Zima e Chaloupek; Vlček, Sadílek, Moses e Kubiak; Ayaosi e Suleiman; Nowak. Técnico: Jindřich Trpišovský.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães e Ødegaard; Madueke, Havertz e Tzolis. Técnico: Mikel Arteta.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Tobias Stieler (Alemanha);
- Assistentes: Lasse Koslowski e Jonas Weickenmeier (Alemanha);
- Quarto árbitro: Harm Osmers (Alemanha);
- VAR: Sören Storks (Alemanha);
- Assistente de VAR: Johann Pfeifer (Alemanha).