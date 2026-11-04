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Esporte

Slavia Praga x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, na República Tcheca, pela quarta rodada da Champions League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h45
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - JUNE 7: A general view before the UEFA Europa Conference League Final 2022/23 match between ACF Fiorentina and West Ham United FC in the Eden Arena on June 7, 2023 in Prague, Czech Republic. (Photo by Ramsey Cardy - Sportsfile/UEFA via Getty Images)
Fortuna Arena, em Praga (Ramsey Cardy - Sportsfile/UEFA/Getty Images)
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Slavia Praga x Arsenal: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Slavia Praga recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 4, às 17h (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado por Jindřich Trpišovský, o Slavia Praga busca recuperação após um início complicado na competição europeia. A equipe tcheca soma apenas um ponto nas três primeiras rodadas, com derrotas para Lens e Sabah e um empate por 2 a 2 diante do Fenerbahçe, ocupando a 32ª colocação. No Campeonato Tcheco, porém, o cenário é diferente. O clube lidera a competição nacional com 31 pontos em 13 partidas e chega embalado por uma goleada por 5 a 0 sobre o Jablonec, fora de casa.

Para o confronto diante de sua torcida, Trpišovský terá problemas na montagem da equipe. Os atacantes Ivan Schranz e Adonija Ouanda, além do defensor Elias Piták, estão afastados por problemas físicos. O meio-campista Lukáš Provod também é dúvida, assim como o zagueiro Ange N’Guessan. 

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Do outro lado, o Arsenal chega embalado por uma sequência positiva na temporada. A equipe comandada pelo espanhol Mikel Arteta está invicta na Champions League, com sete pontos conquistados em três partidas, após vitórias sobre Napoli e Lille e um empate por 2 a 2 diante do Bayern de Munique, na Alemanha. Na Premier League, os Gunners também vivem um excelente momento e assumiram a liderança isolada depois de vencer o Liverpool por 1 a 0, em Anfield, encerrando um jejum de 14 anos sem derrotar o rival fora de casa pelo Campeonato Inglês.

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Para o duelo na República Tcheca, Arteta terá desfalques importantes. O atacante Bukayo Saka está fora por causa de uma lesão na coxa, enquanto o meia-atacante Eberechi Eze é dúvida devido a problemas físicos. O zagueiro William Saliba também apresentou problemas nas costas durante a preparação. Em contrapartida, o treinador conta com Declan Rice, Martin Ødegaard, Bruno Guimarães e Kai Havertz entre as principais opções para o confronto. 

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Onde assistir?

A partida entre Slavia Praga e Arsenal terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca.

Prováveis escalações:

Slavia Praga: Domchak; Holeš, Zima e Chaloupek; Vlček, Sadílek, Moses e Kubiak; Ayaosi e Suleiman; Nowak. Técnico: Jindřich Trpišovský.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães e Ødegaard; Madueke, Havertz e Tzolis. Técnico: Mikel Arteta.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Tobias Stieler (Alemanha);
  • Assistentes: Lasse Koslowski e Jonas Weickenmeier (Alemanha);
  • Quarto árbitro: Harm Osmers (Alemanha);
  • VAR: Sören Storks (Alemanha);
  • Assistente de VAR: Johann Pfeifer (Alemanha).
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TAGS:
Arsenal
Champions League
Futebol: onde assistir
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