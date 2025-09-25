Skatista Sandro Dias bate recorde mundial em rampa na fachada de prédio em Porto Alegre

Nesta quinta, 25, o skatista brasileiro Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, desceu uma megarrampa na fachada de um prédio em Porto Alegre. O seis vezes campeão do mundo de Vert bateu o recorde mundial de maior altura com uma descida de 70 metros de altura, a 103km/h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Durante os treinos, Sandro havia atingido os 64m, já quebrando o recorde de maior drop, mas não foi considerado oficial. As descidas de 65m e 70m quebraram a marca novamente, acompanhadas por funcionários do Guinness World Records.

Mineirinho fez descidas graduais na megarrampa: desceu 30m, 40m, 50m, 55m, 60m e 65m antes de tentar o drop mais alto de 70m. O skatista descia de rapel até as bases instaladas no meio da rampa e amortecia a velocidade na chegada com uma parede de espuma na base da rampa.

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Depois do drop de 70m, Sandro declarou: “Eu acho que cheguei no limite, e eu acho que vou parar por aqui, porque já foi bom demais. A gente sabe que tem muitas coisas que compõem todo esse cenário. Primeiro é a rampa, que é uma coisa que nunca existiu antes. Uma mistura de muita velocidade, muita força G. A condição climática está muito vento, eu quase parei lá em cima um tempo, porque estava perigoso.”

Entre risos, o skatista continuou: “Eu nem sei se eu posso falar, mas acho que já fui bastante. Eu tô satisfeito, sério mesmo, galera. Estou satisfeitíssimo. Isso provou que a gente consegue superar na hora que a gente quiser. Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de mais de 70m. Estou feliz.

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Já mais emocionado, segurando as lágrimas, Mineiro agradeceu: “Obrigado por todo mundo que acompanhou. Minha mãe e meu pai devem estar com o coração na mão. Mas vocês sabem que eu me preparei para isso, e não foi fácil. Mas pode ter certeza que tudo que eu fiz foi muito pior do que isso, por isso eu tava muito seguro lá em cima.”

O evento Building Drop foi organizado pela Red Bull em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que afirma ser a maior rampa construída no mundo. A marca de energéticos, e patrocinadora de esportes radicais, também se comprometeu em erguer duas pistas de skate na capital gaúcha.

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Por que o CAFF?

O edifício sempre chamou a atenção pelo seu formato curvo, similar a uma rampa quarterpipe de skate. Com 21 andares, o CAFF tem cerca de quatro mil funcionários públicos e abriga 13 secretarias estaduais, além da Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e uma sala de concertos. Por sua fachada, o prédio já era conhecido como “rampa definitiva” pelos moradores da cidade, e vivia no imaginário dos skatistas.

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O sonho virou realidade com a construção de uma estrutura de madeira compensada de 85 metros por cima da estrutura da lateral do prédio de 88,91 metros de altura. Não era possível dropar na própria parede por conta do desgaste do concreto, que poderia ser inseguro ao skatista, além de preservar a fachada.

Na base da rampa, cercas de ar, usadas em corridas de moto, e uma parede de espuma amortecendo a queda e prevenindo qualquer acidente. Mineirinho também vestiu equipamentos especiais, incluindo um protetor de coluna.

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