Skate é excluído dos Jogos Pan-Americanos de Lima

A Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) anunciou nesta quinta-feira, 16, a exclusão do skate na edição deste ano dos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru. A decisão foi tomada porque a competição não somará pontos para a classificação da Olimpíada de Tóquio, em 2020, e concorrerá com um evento classificatório, na mesma data do Pan.

“Lamentamos profundamente a exclusão do skateboarding dos Jogos de Lima, que afetará atletas e comitês olímpicos nacionais. A World Skate (federação internacional que regula o esporte) nos prometeu que o Pan seria um evento classificatório para a Olimpíada de Tóquio, mas isso nunca foi concretizado. Hoje, finalmente, recebemos uma confirmação de que o Pan-Americano não daria pontos para os Jogos Olímpicos. Não existem garantias de que o evento tenha os melhores atletas do continente”, comunicou a Odepa.

A disputa do World Skate SLS Tour, em Los Angeles, ocorrerá exatamente na mesma data das competições de skate do Pan de Lima, deixando os principais atletas da modalidade de fora do torneio. O impasse fez com que o comitê organizador do Pan decidisse, por unanimidade, pela exclusão do esporte, devido à ‘falta de respeito com os Jogos Pan-Americanos’.

“A competição de Los Angeles foi definida quando restavam menos de três meses para os Jogos Pan-Americanos, o que afeta ostensivamente a programação da competição. Entendemos como uma falta de respeito ao Pan, aos atletas que iriam participar e ao comitê organizador do evento”, concluiu a Odepa.

Com a exclusão do skate, os Jogos Pan-Americanos agora terão 38 esportes – 22 deles classificatórios para a Olimpíada. O Pan em Lima vai de 26 de julho a 11 de agosto.