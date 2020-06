Skate: Brasileiros lançam documentário usando obras de Niemeyer como pista

Os brasileiros Pedro Barros e Murilo Peres, dois dos melhores skatistas do país, lançaram nesta quarta-feira 10, no site da Red Bull, o documentário “Sonhos Concretos: O Skate Encontra Niemeyer”. A produção inédita chama atenção por misturar esporte e arte. Os amigos surpreenderam ao transformar as mais famosas obras do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), em pistas de manobras.

“Parece que estou vivendo um sonho. Esses lugares só eram imagináveis para o skate nos sonhos mais profundos. Não é algo que acontece no dia a dia, é muito inovador. Viver isso tudo é mágico. Olhar para as pessoas que trabalham nesses locais sorrindo enquanto andávamos de skate é muito especial, porque, de certa forma, acredito que foi para isso que Niemeyer projetou essas obras – para a interação das pessoas”, declarou Barros.

O projeto inovador partiu de um desejo antigo de Pedro Barros, que tem família em Brasília e, portanto, sempre viu de perto as obras de Niemeyer, responsável por desenhar os prédios governamentais da capital, imaginando como seria andar sobre elas.

“Se você reparar quase tudo que ele desenhou é ‘skatável’. Então, sempre passava aqui em Brasília e sonhava com essa possibilidade. Ano passado esse sonho começou a tomar forma e acabou virando realidade. O skate também é essa ocupação de espaços e foi lindo ver esse sonho se realizar e trazer a essência do skate para o documentário”, explicou.

Continua após a publicidade

O documentário, com direção de Hugo Haddad, começou a ser produzido em dezembro de 2019, com a participação de Murilo Peres, amigo de Barros também postulante à vaga olímpica. Uma parceria com a Fundação Oscar Niemeyer possibilitou que os amigos usassem museus e prédios desenhados pelo arquiteto. Peres e Barros gravaram cenas andando de obras de Niemeyer em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

“Um projeto desenvolvido com tanto amor só poderia ficar memorável como ficou. É o resultado da união de muita gente, que é exatamente o que significa o skate. A união das pessoas em prol de um bem maior”, encerrou Pedro.

Confira o documentário na íntegra: