Skate: aos 13 anos, Rayssa Leal faz história e ganha a medalha de prata

1/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Juan Ignacio Roncoroni/EFE) 2/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Juan Ignacio Roncoroni/EFE) 3/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Juan Ignacio Roncoroni/EFE) 4/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Wander Roberto/COB) 5/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Juan Ignacio Roncoroni/EFE) 6/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Jeff Pachoud/AFP) 7/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Juan Ignacio Roncoroni/EFE) 8/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Jeff Pachoud/AFP) 9/9 A skatista brasileira Rayssa Leal - (Lionel Bonaventure/AFP)

Rayssa Leal colocou seu nome na história do esporte brasileiro. Aos 13 anos e 203 dias, sorriso metálico e jeito de criança, a atleta maranhense, conhecida como “Fadinha” tornou-se a medalhista mais jovem da história do país ao conquistar a prata na categoria street do skate, modalidade estreante nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Ariake Sports Urban Park, na madrugada desta segunda-feira, 26. A medalha de ouro ficou com a japonesa Momij Nishiya, também de 13 anos.

A façanha de Rayssa amenizou a decepção pela eliminação precoce das compatriotas Pâmela Rosa e Letícia Bufoni e garantiu a segunda medalha do Brasil na estreia do skate no programa olímpico, um dia depois da prata de Kelvin Hoefler. A medalha de ouro ficou com a japonesa Momij Nishiya e o bronze com Funa Nakayama.

Por pouco, Rayssa não obteve uma enorme façanha. Caso tivesse conquistado a medalha de ouro, ela teria superado a alemã Marjorie Gestring, campeã mais jovem da história, nos saltos ornamentais nos Jogos de Berlim-1936, aos 13 anos e 268 dias de idade. Ela, no entanto, tornou-se a mais jovem medalhista dos Jogos em 85 anos.

Acompanhada da mãe Lilian, Rayssa se divertiu durante toda a competição, como se estivesse brincando em sua cidade, Imperatriz, no interior do Maranhão. A cada boa participação, sorria para a câmera, dançava e mostrava a bandeira brasileira. Também recorreu a coletes de gelo a cada parada, para amenizar o forte calor na capital japonesa. Ela terminou a fase classificatória na terceira colocação geral, com nota 14,91.

Na hora da decisão, manteve a calma, mesmo após pequenos erros, e foi crescendo nas últimas das cinco tentativas de melhor manobra.

Sua façanha não foi uma surpresa, pois Rayssa já era vista como uma sensação mundial dos corrimões e escadarias. Dias antes da estreia olímpica, ela recebeu conselhos nos treinamentos de Tony Hawk, a lenda americana da modalidade, que a definiu como “fora da curva”. Ela ganhou o apelido de “fadinha” com apenas sete anos, quando um vídeo seu, fazendo manobras fantasiada de fada viralizou. Na época, a criança natural de Imperatriz, no interior do Maranhão, tinha como referência Letícia Bufoni, que seis anos depois seria sua companheira de quarto e grande parceira em Tóquio.

Continua após a publicidade

Pâmela e Letícia decepcionam

A expectativa era maior, pois o Brasil iniciou a disputa com três das mais fortes candidatas ao título. A favorita era Pâmela Rosa, paulista de 21 anos, líder do ranking internacional da modalidade, e campeão mundial em 2019, em São Paulo. Letícia Bufoni, de 28 anos, multicampeã e grande referência do skate feminino do país, também entrou sob grande expectativa, mas ambas decepcionaram e caíram na fase classificatória.

Pâmela sofreu algumas quedas, não conseguiu completar suas melhores manobras e terminou em décimo no geral, com nota de 10.06. Já Bufoni teve mais esperanças de avançar, mas, com priorizou manobras mais simples, falhou nas mais ousadas, e terminou em nono, a primeira posição fora da zona de classificação à final, com nota 10,91. A última classificada foi Alexis Sablone, com nota 11,77.

Frustrada, Pâmela não parou para dar entrevistas, mas ajudou a explicar seu desempenho abaixo do normal em suas redes sociais, com uma foto de seu tornozelo extremamente inchado. “Mais uma vez, enfrentei uma competição lesionada, mas essa lesão não me parou”, escreveu.

O skate street brasileiro sai fortalecido de Tóquio, sobretudo com o desempenho de Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, as novas caras de um fenômeno bem estabelecido no Brasil. O skateboard (patins em prancha, em tradução literal) se popularizou a partir dos anos 1960, nos EUA, e se tornou um fenômeno mundial com a criação do evento X-Games, em 1995. Turbinado pela presença de ídolos como Bob Burnquist e Sandro Dias, o Mineirinho, além da influência da música, com bandas como a santista Charlie Brown Jr., e de jogos de videogame, o Brasil viu florescer pistas e rampas em clubes e praças país afora.

O Comitê Olímpico Internacional, de posse de estudos que apontavam uma relevante perda de audiência do público abaixo de 18 anos, se apropriou do movimento e incluiu três modalidades que transitam bem entre os jovens — skate, surfe e escalada esportiva — no calendário olímpico. Nesta segunda, milhões de brasileiros pararam diante da TV para torcer pelas atletas brasileiras, cujo legado certamente será sentido nos próximos anos.