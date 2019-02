Sistema defensivo do Atlético-GO confia no ataque da equipe

Mesmo com apenas um gol marcado em três jogos neste início de Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO teve o seu sistema ofensivo exaltado pelo volante Pituca, que crê em uma reação do Dragão no Nacional. O jogador também aproveitou para focar o próximo compromisso atleticano.

‘Eu tenho a certeza de que, com os jogadores de frente que nós temos aqui, que têm muita qualidade e estão acostumados a fazer gols, vamos voltar a vencer os jogos’, afirmou Pituca. ‘Jogamos bem contra o Cruzeiro e esperamos que,contra a Portuguesa, possamos ter novamente uma boa atuação’, acrescentou.

O zagueiro Gílson também manifestou o seu apoio aos seus companheiros do ataque, mas afirmou que, caso a equipe precise, ele irá ajudar para balançar as redes adversárias. ‘A minha obrigação é a de marcar e ajudar a minha equipe a não levar gols. É claro que, se houver uma bola parada a nosso favor, com certeza estarei pronto para ir à área e ajudar minha equipe’, apontou Gílson.

15colocado do Brasileirão, com dois pontos, o Atlético-GO terá a chance de melhorar o seu ataque neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo (SP).