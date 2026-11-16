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A Seleção Brasileira enfrenta Singapura nesta terça-feira, às 7h, no último amistoso do ano. Após derrota para o Japão, o Brasil busca uma vitória para recuperar a confiança, com mudanças na escalação e o auxiliar Francesco Mauri no comando. A partida, inédita entre as seleções principais, também servirá para avaliar jovens talentos como Rayan e Estêvão. Singapura tenta surpreender em casa.

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A seleção de Singapura recebe o Brasil nesta terça-feira, 17, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, pela última partida amistosa da Seleção Brasileira na temporada de 2026.

Após a derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado, a Seleção Brasileira busca encerrar o ano com uma vitória e recuperar a confiança. Comandada por Carlo Ancelotti, a equipe terá mudanças importantes na escalação e não contará com o treinador italiano à beira do campo, após sua expulsão diante dos japoneses. O auxiliar Francesco Mauri ficará responsável por dirigir o time, enquanto Bruno Guimarães assumirá a braçadeira de capitão no lugar de Raphinha, também suspenso. O Brasil aposta na velocidade de Vinicius Júnior, no talento de Estêvão e na presença ofensiva de Endrick para superar os adversários. O amistoso também será uma oportunidade para avaliar jovens jogadores, como Rayan, que deve ganhar espaço entre os titulares.

Já Singapura entra em campo diante de sua torcida em busca de um resultado histórico contra uma das principais potências do futebol mundial. Sob o comando de Gavin Lee, a seleção asiática se prepara para a Copa da Ásia de 2027 e tenta reagir após a derrota por 4 a 1 para o Paraguai, na última sexta-feira. A equipe aposta na organização defensiva, na velocidade de seus jogadores ofensivos e no talento do atacante Ilhan Fandi para surpreender os brasileiros.

Brasil e Singapura nunca se enfrentaram na história das seleções principais. O amistoso desta terça-feira será o primeiro confronto entre os países no futebol masculino principal.

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Onde assistir a Singapura x Brasil ao vivo?

A partida entre Singapura e Brasil terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV, ge TV e Globoplay. O confronto acontece nesta terça-feira, 17, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional da Data Fifa de novembro.

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Prováveis escalações:

Singapura: Izwan Mahbud; Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart, Harhys Stewart e Hariss Harun; Jacob Mahler, Kyoga Nakamura e Song Ui-young; Shah Shahiran, Farhan Zulkifli e Ilhan Fandi. Técnico: Gavin Lee.

Brasil: Pedro Morisco; Vanderson, Jonathan Jesus, Vitor Reis e Douglas Santos; João Gomes, Marlon Gomes e Rayan; Estêvão, Endrick e Vinicius Júnior. Técnico: Francesco Mauri (auxiliar).

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Mongkolchai Pechsri (Tailândia);

Assistentes: Rawut Nakarit (Tailândia) e Pattarapong Kijsathit (Tailândia);

Quarto árbitro: Mazlan Bin Pagira (Singapura);

VAR: Wiwat Jumpaoon (Tailândia);

AVAR: Kin-Sun Lunk (Hong Kong).