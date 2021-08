Simone Biles volta a competir e é bronze na trave em Tóquio

A ginasta americana Simone Biles retornou aos Jogos de Tóquio após abrir mão de quatro provas pata priorizar sua saúde mental e se despediu da competição com mais uma medalha, de bronze, no exercício de trave na manhã desta terça-feira, 3. O topo do pódio foi da China, com o ouro de Chenchen Guan e a prata de Xijing Tang. A brasileira Flávia Saraiva ficou em sétimo.

Biles, seis vezes medalhista olímpica, se retirou das competições durante as finais por equipes na terça-feira e também ficou das finais do salto, das barras assimétricas e do solo. A atleta de 24 anos disse nas redes sociais que estava lidando com a súbita incapacidade de se sentir confortável enquanto gira no ar e que seu corpo e mente não estavam em sintonia.

Ela, no entanto, voltará aos Estados Unidos com mais duas medalhas e com um sorriso registrado no pódio. Apesar de um leve desequilíbrio no início, Biles cravou sua descida, sob aplausos efusivos das delegações presentes e cravou a nota de 14,000.

Chenchen Guan e Tang Xijing, que já eram as favoritas, confirmaram a condição com notas 14,633 e 14.233, respectivamente. A brasileira Flavinha Saraiva foi a sétima a se apresentar e, com ao menos três desequilíbrios e , ficou longe da disputa por pódio com 13,133 de nota.

All smiles for Biles! 😄 What a showcase of perseverance and strength, closing this Olympics campaign with a bronze medal! 🙌 #Tokyo2020 pic.twitter.com/Esivi6RRJa — USA Gymnastics (@USAGym) August 3, 2021