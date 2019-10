Simone Biles se isola na história do Mundial de ginástica

A americana Simone Biles, com apenas 22 anos, superou o recorde do bielorrusso Vitaly Scherbo e se tornou a atleta com maior número de medalhas em Mundiais ao ganhar a 25ª honraria neste domingo, nas finais da trave e do solo do Mundial de ginástica de Stuttgart, na Alemanha.

Agora, a atleta acumula um total de 19 ouros, três pratas e três bronzes, deixando para trás a marca histórica registrada por Scherbo no Mundiais disputados entre 1991 e 1996, com 23 medalhas.

Biles teve nota de 15,066 na trave, vencendo as chinesas Liu e Li. No solo, ela ficou à frente da americana Sunisa Lee e da russa Angelina Melnikova. A brasileira Flávia Saraiva participou das duas finais, ficando em 6º e 4º lugares, respectivamente.

Já o brasileiro Arthur Nory faturou a última prova do Mundial de Stuttgart, na Alemanha, e conquistou a medalha de ouro na barra fixa, a única medalha da seleção brasileira no campeonato. Nory chegou ao Mundial como forte candidato a medalha, mas o ouro foi uma surpresa.