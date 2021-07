Simone Biles prioriza saúde mental e desiste de disputar final individual

Simone Biles, a espetacular ginasta americana e principal estrela dos Olimpíada de Tóquio, decidiu não disputar a final individual da modalidade na qual defenderia o título. A decisão foi anunciada na madrugada desta quarta-feira, 28, pela federação americana de ginástica, que apoiou sua decisão de “priorizar seu bem-estar”. Na véspera, Biles, de 24 anos, admitiu estar lutando para manter sua saúde mental.

“Após uma avaliação médica adicional, Simone Biles retirou-se da competição individual geral final. Apoiamos de todo o coração a decisão de Simone e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra, mais uma vez, por que ela é um modelo para tantos.”

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o — USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021

Na terça-feira, Biles foi retirada do time dos Estados Unidos durante a final por equipes de ginástica por “razões médicas”, segundo a federação. Mais tarde, a atleta conversou com jornalistas . “Depois da apresentação que fiz, eu simplesmente não queria continuar”, disse Biles, tentando conter as lágrimas, segundo a agência Reuters.

“Quando estou competindo, sou só eu e a minha cabeça, lidando com demônios”, disse Biles. “Tenho de fazer o que é certo para mim e me concentrar na minha saúde mental e não prejudicar minha saúde e meu bem-estar”, admitindo que a pressão por ser a principal protagonista do evento vem lhe afetando.

Recentemente, outra atração dos Jogos, a tenista Naomi Osaka, liderou uma campanha de apoio à saúde mental dos atletas de elite. A japonesa foi surpreendentemente eliminada da chave de tênis nesta madrugada, cinco dias depois de acender a pira olímpica em Tóquio.

A ginasta conquistou quatro ouros e um bronze na Rio 2016, Ela ainda poderia disputar as cinco finais individuais restantes na Olimpíada. Mesmo com falhas nas fases classificatórias, garantiu vaga em todas. Ela se classificou para a final do individual geral com a melhor nota, seguida pela brasileira Rebeca Andrade.