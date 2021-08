Simone Biles confirma presença na final da trave em Tóquio

Simone Biles vai se despedir dos Jogos de Tóquio no tablado. Depois de desistir das provas individual geral, salto e barras assimétricas, e da final no solo, alegando problemas de saúde mental, a ginasta americana decidiu disputar a final da trave, anunciou nesta segunda-feira, 2, a USA Gymnastics (federação de ginástica dos Estados Unidos).

“Estamos muito animados de confirmar duas atletas dos Estados Unidos na final da trave amanhã: Suni Lee e Simone Biles! Mal podemos esperar para ver vocês duas!” informou a entidade. O perfil oficial da Olimpíada comemorou o fato e desejou boa sorte à grande estrela dos Jogos.

A Federação de Ginástica dos #USA confirmou que Simone Biles vai competir na final da trave, que acontece amanhã. 👏👏 Boa sorte, Simone! ❤ pic.twitter.com/hYltcivoSY — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) August 2, 2021 Continua após a publicidade

A dupla americana competirá na trave com a brasileira Flávia Saraiva, a canadense Elsabeth Black, a romena Larisa Andreea Iordache, a russa Vladislava Urazova e as chinesas Xijing Yang e Chenchen Guan.

Biles, seis vezes medalhista olímpica, se retirou das competições durante as finais por equipes na terça-feira e também ficou de fora da final geral de quinta-feira. A atleta d 24 anos disse nas redes sociais na sexta-feira que está lidando com a súbita incapacidade de se sentir confortável enquanto gira no ar. Ao sucumbir à pressão psicológica depois de falhar na prova por equipes, na qual ficou com a medalha de prata, a atleta reforçou a importância de se debater a questão da saúde mental no esporte de elite.