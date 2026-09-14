Sidney Sweeney rebate críticas por ‘sexualizar o esporte feminino’

Estrela de Euphoria e White Lotus, Sydney Sweeney rebateu as críticas direcionadas e ela pela sexualização em uma campanha publicitária para o aplicativo de apostas esportivas Novig. Divulgado na semana passada, o anúncio mostra a atriz nua com objetos e uniformes de diversos esportes.

Desde o lançamento, a campanha tem sido criticada pelo sexualização do esporte feminino, incomodando atletas. Estrela britânica do atletismo,Amy Hunt, alfinetou a atriz após uma corrida no Campeonato Mundial de Ultimate da World Athletics: “Sydney Sweeney, é assim que o esporte feminino se parece!”, atestou.

Com a repercussão, a atriz de 29 anos respondeu as críticas de maneira indireta: no Instagram, compartilhou uma série de atletas que já posaram nus em algum momento, incluindo Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe e Caroline Wozniacki, além de Myles Garrett, Rob Gronokowski, Karl-Anthony Towns e Jason Kelce.

Em um comunicado, Sweeney afirmou ainda que a campanha visava “abraçar uma ideia divertida”, e que a ideia era “eliminar o ruído e focar inteiramente no esporte”. “A campanha dá vida a essa ideia com confiança, humor e um toque lúdico”, atestou ela.

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Apesar das justificativas, o desconforte tem precedente histórico: por décadas, atletas femininas precisaram lutar para que fossem tratadas como os pares masculinos, reivindicando uniformes menos sexualizados e mais adequados à prática esportivas, além de um maior cuidado com as transmissões, que diversas vezes acabavam por erotizá-las nas câmeras.