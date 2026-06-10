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Esporte

Shows da contagem regressiva da Copa do Mundo hoje: saiba atrações, horário e onde assistir

No total, 14 artistas irão se apresentar espalhados por três cidades . Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h06 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h58
Três painéis verticais com artistas anunciados para o FIFA Countdown Concert em 10 de junho de 2026. O painel verde, para a Cidade do México, mostra Andrea Bocelli, Elena Rose, Belinda, Los Ángeles Azules e outros. O painel azul, para Los Angeles, destaca Major Lazer, Davido, Ava Max e Bia. O painel vermelho, para Toronto, apresenta Ahi & Wyclef Jean, Bryan Adams, Vegedream, Nora Fatehi, Sanjov, The Beaches e outros
 (FIFA/Divulgação/Facebook)
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A Fifa vai realizar um evento inédito nesta quarta-feira, 10, de contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, com shows simultâneos em três cidades: Cidade do México, Los Angeles e Toronto. Chamado de FIFA Countdown Concert, o evento é uma parceria da Fifa com a Recording Academy, entidade responsável pela premiação do Grammy, e terá início a partir das 21h45 (horário de Brasília).

No total, 14 artistas irão se apresentar espalhados pelas três cidades. Na Cidade do México, os shows acontecerão no Auditório Nacional, enquanto em Los Angeles o palco estará montado na Crypto.com Arena e, em Toronto, na The Bentway.

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Atrações dos shows de contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026:

  • Cidade do México: Andrea Bocelli, Elena Rose, Belinda e Los Ángeles Azules.
  • Los Angeles: Diplo’s Major Lazer, Davido, Ava Max e Bia.
  • Toronto: Ahi & Wyclef, Bryan Adams, Sanjoy, Vegedream, Nora Fatehi e The Beaches.
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Onde assistir o evento de contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026?

O FIFA Countdown Concert terá transmissão ao vivo do Sportv e do ge.globo a partir das 21h45 (horário de Brasília).

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Quando é o primeiro jogo da Copa?

O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026 será nesta quinta, 11, às 16h (horário de Brasília), entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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Copa do Mundo 2026
Fifa
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