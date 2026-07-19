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Esporte

Show do intervalo da final da Copa do Mundo: atrações, horário e onde assistir

Apresentação musical será a primeira realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 19 jul 2026, 14h33
Pôster do show do intervalo da Copa do Mundo FIFA 2026, com o troféu dourado da Copa do Mundo sobre o número 26, e uma lista de artistas como Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel e PS22 Chorus (ft. Coldplay), com a data 19 de julho de 2026 e o site globalcitizen.org/worldcup, tudo sobre um fundo preto com um globo terrestre estilizado em tons de rosa, roxo e azul
 (FIFA/Divulgação)
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A final da Copa do Mundo de 2026 terá uma atração inédita fora das quatro linhas. Pela primeira vez, a Fifa realizará um show musical durante o intervalo da partida que decidirá o campeão mundial. A apresentação está marcada para este domingo, 19 de julho, no estádio de Nova York e Nova Jersey, palco do confronto entre Argentina e Espanha.

O espetáculo será comandado por Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber. Os três primeiros nomes haviam sido anunciados em maio, enquanto o cantor canadense foi acrescentado posteriormente ao grupo de atrações principais. A direção artística tem a participação de Chris Martin, vocalista do Coldplay, responsável pela curadoria de uma apresentação concebida para aproximar a Copa do formato dos grandes eventos esportivos americanos.

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A escolha do elenco reforça a dimensão global pretendida pela Fifa. Madonna representa uma das carreiras mais influentes da música pop; Shakira mantém uma ligação histórica com o futebol e com diferentes edições do Mundial; o BTS amplia o alcance do evento junto ao público asiático; e Bieber acrescenta ao palco uma das maiores estrelas da música canadense. Mais do que preencher o intervalo, a entidade pretende transformar a final em um produto de entretenimento comparável ao Super Bowl.

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O show terá aproximadamente 11 minutos, mas seu impacto sobre a duração do intervalo deverá ser consideravelmente maior. A instalação do palco pode levar cerca de sete minutos, com período semelhante necessário para desmontar a estrutura e liberar o gramado. Na prática, a pausa entre os dois tempos poderá superar com folga os 15 minutos tradicionais.

A iniciativa também está associada ao FIFA Global Citizen Education Fund, projeto voltado à ampliação do acesso à educação e a oportunidades relacionadas ao futebol. O evento dá continuidade à parceria entre a Fifa, a organização Global Citizen e Chris Martin, testada anteriormente na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

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A final entre Argentina e Espanha começará às 16 horas, no horário de Brasília. Como o show ocorrerá no intervalo, não existe um horário exato independente: a apresentação deverá começar por volta das 16h45, mas o momento dependerá dos acréscimos e do andamento do primeiro tempo.

Show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026

  • Data: domingo, 19 de julho
  • Jogo: Argentina x Espanha
  • Horário da partida: 16h, de Brasília
  • Horário estimado do show: por volta das 16h45
  • Local: estádio de Nova York e Nova Jersey (EUA)
  • Atrações principais: Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber
  • Duração do show: aproximadamente 11 minutos
  • Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

 

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