Show da Anitta na abertura da Copa do Mundo hoje: horário e onde assistir

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Anitta é a grande atração da abertura da Copa do Mundo 2026 nos EUA nesta sexta-feira, 12! Ao lado de Katy Perry, LISA e Future, ela promete um show imperdível em Los Angeles. Descubra os detalhes completos da cerimônia, o horário da apresentação e todas as plataformas onde você poderá assistir a essa celebração global.

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A cantora brasileira Anitta será uma das atrações da abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 12, no estádio de Los Angeles. A cerimônia terá início às 20h30 (horário de Brasília), uma hora e meia antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, a primeira do Mundial no país.

Ao lado da carioca, estarão os artistas Katy Perry, Future, LISA e Rema. O ator Jason Sudeikis, famoso por interpretar o protagonista da série Ted Lasso, vai ser o apresentador da cerimônia. Antes da partida, já com os jogadores perfilados em campo, o hino americano será interpretado pela dupla country americana Dan e Shay, enquanto a interpretação do hino paraguaio será do grupo Purahei Soul.

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Essa será a terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, já que a atual edição do torneio está sendo realizada em três países: México, Canadá e Estados Unidos. O italiano Marco Balich, responsável pela abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, é o produtor das três cerimônias.

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Onde assistir ao show da Anitta na abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos?

Anitta se apresenta nesta sexta, 12, às 20h30 (horário de Brasília), na cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. O show terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.