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Esporte

Show da Anitta na abertura da Copa do Mundo hoje: horário e onde assistir

Cerimônia será realizada no estádio de Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do show

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 09h20 | Atualizado em 12 jun 2026, 17h57
Anitta; Copa do Mundo; Estados Unidos; México; Canadá
Anitta (Anitta/Instagram/Reprodução)
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Show da Anitta na abertura da Copa do Mundo hoje: horário e onde assistir Priorize VEJA no Google

A cantora brasileira Anitta será uma das atrações da abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 12, no estádio de Los Angeles. A cerimônia terá início às 20h30 (horário de Brasília), uma hora e meia antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, a primeira do Mundial no país.

Ao lado da carioca, estarão os artistas Katy Perry, Future, LISA e Rema. O ator Jason Sudeikis, famoso por interpretar o protagonista da série Ted Lasso, vai ser o apresentador da cerimônia. Antes da partida, já com os jogadores perfilados em campo, o hino americano será interpretado pela dupla country americana Dan e Shay, enquanto a interpretação do hino paraguaio será do grupo Purahei Soul.

+ Abertura da Copa do Mundo no Canadá: horário e onde assistir

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Essa será a terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, já que a atual edição do torneio está sendo realizada em três países: México, Canadá e Estados Unidos. O italiano Marco Balich, responsável pela abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, é o produtor das três cerimônias.

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Onde assistir ao show da Anitta na abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos?

Anitta se apresenta nesta sexta, 12, às 20h30 (horário de Brasília), na cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. O show terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

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Anitta
Copa do Mundo 2026
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