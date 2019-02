Sharapova sofre na estreia, mas vence Peer em Miami

Por AE

Key Biscayne – A russa Maria Sharapova sofreu em sua estreia no Torneio de Miami. Nesta quinta-feira, a atual número dois do mundo precisou mostrar poder de reação diante da israelense Shahar Peer para vencer de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, em 2h24min de partida.

Na terceira rodada, Sharapova vai enfrentar a norte-americana Sloane Stephens, que furou o qualifying e eliminou a italiana Sara Errani nesta quinta. Stephens superou a 30ª cabeça de chave de virada, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5.

A australiana Samantha Stosur, sexta cabeça de chave, teve menos trabalho em sua estreia. Ela superou a russa Valeria Savinykh por 2 a 0, com direito a um “pneu”: 6/4 e 6/0. Sua próxima adversária será a sul-africana Chanelle Scheepers.

Já a russa Svetlana Kuznetsova, ex-top 10, decepcionou na estreia ao cair diante da checa Iveta Benesova por 2 a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/9). Ainda nesta quinta, Ekaterina Makarova eliminou Anastasia Pavlyuchenkova em duelo de russas, por 6/1 e 6/2.