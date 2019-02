Sevilla marca no fim e evita vexame diante do lanterna Racing Santander

O Sevilla tinha o cenário perfeito na noite desta terça-feira para encostar nos líderes do Campeonato Espanhol. Invicta, a equipe encarava o Racing Santander, até então lanterna da competição, dentro de sua casa, o estádio Ramon Sanchez-Pizjuan. Mas, apenas aos 47 minutos do segundo tempo, os alvirrubros se salvaram de uma derrota diante de seus torcedores.

Até aquele momento, os donos da casa haviam saído na frente aos 37 minutos, com Manu del Moral aproveitando falta batida na área e, extremamente livre, desviando para o fundo das redes.

Porém, em seis minutos, os visitantes, calaram o estádio. Aos 17 da segunda etapa, Ariel concluiu rápido contra-ataque e empatou. Aos 23, Jairo recebeu de Diop e bateu firme para virar o placar.

Porém, quando a tragédia estava montada, Manu del Moral aproveitou novo cruzamento, no último minuto de jogo, e diminuiu o prejuízo dos anfitriões com outra boa cabeçada.

Com o resultado, o time da casa chega aos 17 pontos conquistados e mantém a invencibilidade no torneio. Já o Racing sai da lanterna, ao menos temporariamente, ocupando a 18colocação, com cinco.

Na próxima rodada, a equipe da Andaluzia encara o Granada, novamente no Ramon Sanchez-Pizjuan, enquanto o time de Santander recebe o Bétis.