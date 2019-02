Sesi acerta renovação com meio-de-rede Marina Daloca

Eliminado pelo Minas nas quartas-de-final da Superliga feminina desta temporada, o Sesi já começou o planejamento para a próxima edição do torneio. Nesta terça-feira, dirigentes do clube paulista acertaram a renovação do contrato da meio-de-rede Marina Daloca por mais um ano.

Aos 32 anos, Daloca, de 1,88m, anotou 227 pontos na última Superliga, sendo 139 de ataque, 76 de bloqueio e 12 de saque. Empolgada, a atleta não escondeu a felicidade por continuar atuando pelo Sesi.

‘O SESI é um excelente local para trabalhar e o grupo também é maravilhoso. Nem me interessei por ouvir propostas de outros clubes e fiquei muito feliz quando o Douglas (agente da jogadora) me disse hoje (terça-feira) pela manhã que já estava tudo acertado para minha permanência por mais uma temporada’, comemorou Marina.

Agora, com o futuro definido para a próximo temporada, a atleta do Sesi destacou que ficará na torcida por seu noivo, o meio-de-rede do Acácio, que defenderá o Sada Cruzeiro na decisão da Superliga neste sábado, contra o Vôlei Futuro, em São Bernardo do Campo.

‘O Acácio vem fazendo uma temporada maravilhosa e, junto com seus companheiros do Sada Cruzeiro, merece muito esse título. Estarei no ABC para torcer muito por ele’, finalizou.