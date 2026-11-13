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Esporte

Sérvia x Alemanha: onde assistir, horário, escalações e histórico

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela quinta rodada da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h15
BELGRADE, SERBIA - SEPTEMBER 09: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Serbia and England at Rajko Mitic Stadium on September 09, 2025 in Belgrade, Serbia. (Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)
Estádio Rajko Mitic, em Belgrado (Eddie Keogh - The FA/The FA/Getty Images)
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Sérvia x Alemanha: onde assistir, horário, escalações e histórico Priorize VEJA no Google

A Sérvia recebe a Alemanha nesta sexta-feira, 13, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitić, conhecido como Marakana, em Belgrado, pela quinta rodada do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA 2026/27. A partida será disputada com portões fechados por determinação da UEFA, após episódios de comportamento racista e discriminatório de torcedores da Sérvia em partidas anteriores. A punição permite apenas a presença de grupos organizados de crianças e algumas exceções.

Lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado após quatro partidas, a seleção sérvia tenta interromper a sequência de derrotas e evitar o rebaixamento direto à Liga B. Comandada por Veljko Paunović, a equipe chega pressionada pela derrota por 2 a 1 para a Holanda na última rodada e precisa vencer para manter as chances de alcançar a terceira colocação, que permite disputar os playoffs de permanência na elite da competição. Os sérvios não contarão com o técnico Veljko Paunović à beira do campo, já que o treinador está suspenso.

Já a Alemanha entra em campo ocupando a terceira colocação do grupo, com cinco pontos conquistados em quatro partidas. Sob o comando de Jürgen Klopp, os alemães somam uma vitória, dois empates e uma derrota e precisam de um resultado positivo para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. A equipe chega após empatar sem gols com a Grécia e está três pontos atrás de Holanda e Grécia, que dividem a liderança com oito pontos. Para superar a defesa adversária, a seleção aposta na experiência de Joshua Kimmich, na criatividade de Florian Wirtz e na presença ofensiva de Kai Havertz.

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No primeiro turno, a Alemanha venceu o confronto direto por 2 a 0.

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Sérvia e Alemanha já se enfrentaram quatro vezes desde a independência sérvia, em 2006, com duas vitórias alemãs, um triunfo sérvio e um empate.

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Onde assistir a Sérvia x Alemanha ao vivo?

A partida entre Sérvia e Alemanha terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela ge tv. O confronto acontece nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Prováveis escalações:

Sérvia: Vanja Milinković-Savić; Kosta Nedeljković, Stefan Gudelj, Nikola Milenković, Srđan Babić e Stefan Bukinac; Stefan Džodić, Sergej Milinković-Savić, Vasilije Kostov e Andrija Živković; Mihajlo Cvetković. Técnico: Veljko Paunović.

Alemanha: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlović e Joshua Kimmich; Lennart Karl, Felix Nmecha e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Jürgen Klopp.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Javier Alberola Rojas (Espanha);
  • Assistentes: Alfredo Rodríguez Moreno (Espanha) e Carlos Álvarez Fernández (Espanha);
  • Quarto árbitro: Víctor García Verdura (Espanha);
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
  • AVAR: Javier Iglesias Villanueva (Espanha).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Alemanha
Seleção de Futebol da Sérvia
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