Sérvia x Alemanha: onde assistir, horário, escalações e histórico
Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela quinta rodada da Liga das Nações
A Sérvia recebe a Alemanha nesta sexta-feira, 13, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitić, conhecido como Marakana, em Belgrado, pela quinta rodada do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA 2026/27. A partida será disputada com portões fechados por determinação da UEFA, após episódios de comportamento racista e discriminatório de torcedores da Sérvia em partidas anteriores. A punição permite apenas a presença de grupos organizados de crianças e algumas exceções.
Lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado após quatro partidas, a seleção sérvia tenta interromper a sequência de derrotas e evitar o rebaixamento direto à Liga B. Comandada por Veljko Paunović, a equipe chega pressionada pela derrota por 2 a 1 para a Holanda na última rodada e precisa vencer para manter as chances de alcançar a terceira colocação, que permite disputar os playoffs de permanência na elite da competição. Os sérvios não contarão com o técnico Veljko Paunović à beira do campo, já que o treinador está suspenso.
Já a Alemanha entra em campo ocupando a terceira colocação do grupo, com cinco pontos conquistados em quatro partidas. Sob o comando de Jürgen Klopp, os alemães somam uma vitória, dois empates e uma derrota e precisam de um resultado positivo para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. A equipe chega após empatar sem gols com a Grécia e está três pontos atrás de Holanda e Grécia, que dividem a liderança com oito pontos. Para superar a defesa adversária, a seleção aposta na experiência de Joshua Kimmich, na criatividade de Florian Wirtz e na presença ofensiva de Kai Havertz.
No primeiro turno, a Alemanha venceu o confronto direto por 2 a 0.
Sérvia e Alemanha já se enfrentaram quatro vezes desde a independência sérvia, em 2006, com duas vitórias alemãs, um triunfo sérvio e um empate.
Onde assistir a Sérvia x Alemanha ao vivo?
A partida entre Sérvia e Alemanha terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela ge tv. O confronto acontece nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.
Prováveis escalações:
Sérvia: Vanja Milinković-Savić; Kosta Nedeljković, Stefan Gudelj, Nikola Milenković, Srđan Babić e Stefan Bukinac; Stefan Džodić, Sergej Milinković-Savić, Vasilije Kostov e Andrija Živković; Mihajlo Cvetković. Técnico: Veljko Paunović.
Alemanha: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlović e Joshua Kimmich; Lennart Karl, Felix Nmecha e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Jürgen Klopp.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Javier Alberola Rojas (Espanha);
- Assistentes: Alfredo Rodríguez Moreno (Espanha) e Carlos Álvarez Fernández (Espanha);
- Quarto árbitro: Víctor García Verdura (Espanha);
- VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
- AVAR: Javier Iglesias Villanueva (Espanha).