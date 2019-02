Sérvia e Japão se classificam para os Jogos Olímpicos no vôlei feminino

Redação Central, 27 mai (EFE).- As seleções femininas de vôlei da Sérvia e do Japão garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Londres neste domingo, quando foi disputada a última rodada do Pré-Olímpico de Tóquio.

As duas seleções se enfrentaram hoje, e as sérvias venceram por 3 sets a 2, com parciais de 18-25, 25-21, 19-25, 25-21 e 15-9. As principais jogadoras da atual campeã europeia foram Jovana Brakocevic com 18 pontos, e Milena Rasic, que marcou 16.

O Japão encerrou o Pré-Olímpico com quatro vitórias e três derrotas, enquanto a Sérvia venceu cinco vezes e perdeu duas. Se tivessem vencido neste domingo, as donas da casa teriam eliminado a adversária e classificado a seleção da Tailândia, que levou a pior contra as anfitriãs na percentagem de pontos.

Também se classificaram para Londres-2012 a Rússia, campeã mundial, que terminou o torneio invicta, e a Coreia do Sul, que obteve cinco vitórias e duas derrotas.

As outras seleções que já estão garantidas na Olimpíada são a anfitriã Grã-Bretanha, a Itália, os Estados Unidos, a China, a Argélia, a República Dominicana, a Turquia e o Brasil. EFE