Série B: Bragantino vence Operário e pode ser campeão nesta quarta

O Bragantino venceu o Operário-PR por 2 a 0 na noite da última terça-feira 12, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e pode ser campeão ainda nesta quarta. Com acesso garantido, o clube paulista precisa torcer apenas por um tropeço do vice-líder Sport.

O time de Bragança Paulista contou com gols dos atacantes Ytalo e Morato para bater o Operário, que dominou a partida, mas não conseguiu sair do zero. A 21ª vitória em 35 jogos no campeonato levou o Bragantino a 71 pontos, em situação confortável para levantar a taça, depois de liderar a Série B desde as primeiras rodadas.

O Sport, no entanto, ainda luta para chegar ao primeiro lugar e entra em campo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Botafogo-SP. Com 60 pontos – 11 a menos que o Bragantino –, o Sport necessita da vitória para manter as chances de ser campeão da Série B. O Botafogo, porém, ainda tem possibilidades remotas de acesso à primeira divisão e, assim como o time rubro-negro, precisa vencer nesta noite.

Campeão paulista em 1990 e vice-campeão brasileiro em 1991, o Bragantino voltou aos bons tempos após parceria com a empresa austríaca de bebidas energéticas Red Bull, que assumiu a gerência de futebol do time. A conquista da Série B é o primeiro passo do plano da empresa, que investirá 200 milhões de reais no clube em 2020. “Queremos melhorar a infraestrutura do clube, qualificar o estafe e o o elenco. A possibilidade de disputar a Série A nos dá acesso a outros mercados, é um atrativo a mais”, disse Tiago Scuro, diretor-executivo da Red Bull Brasil, em entrevista a VEJA.

(Com Gazeta Press)