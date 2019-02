Serginho e Guilherme desfalcam Atlético-MG em estreia

Por AE

Belo Horizonte – O Atlético Mineiro confirmou nesta quarta-feira que não contará com o volante Serginho e o atacante Guilherme em sua estreia no Brasileirão, domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas.

Serginho ainda se recupera de um estiramento na região posterior da coxa direita, enquanto Guilherme sofre com um estiramento na panturrilha esquerda. Ainda não há prazo para o retorno dos dois atletas.

Eles ficaram de fora das atividades desta quarta na reapresentação do elenco após a conquista do título mineiro, no domingo. O técnico Cuca também não compareceu ao treino. Ele voltará à Belo Horizonte nesta quinta após resolver problemas particulares em Curitiba.