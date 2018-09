Serena Williams é multada pelo comportamento durante final do US Open

A americana Serena Williams foi multada neste domingo em 17 mil dólares (70,4 mil reais), pelos organizadores do US Open, por cometer três violações ao código de conduta, durante a derrota para a japonesa Naomi Osaka, na final do torneio.

Durante a conturbada partida, a ex-número 1 do mundo foi advertida pelo árbitro português Carlos Ramos por receber orientações do técnico, o francês Patrick Mouratoglou.

Depois, Serena quebrou a raquete e, por estar cometendo segunda infração, perdeu um ponto. A americana voltou a discutir com Ramos e o chamou de “ladrão”, com isso, foi decretada derrota no oitavo game, o que deixou o placar em 5-3 para a japonesa.

Pouco concentrada, Serena até conseguiu confirmar o serviço em seguida, mas, no saque da rival não ofereceu resistência. Osaka selou a vitória no segundo ‘match point’, superando a veterana e garantindo o título.

Na entrevista coletiva, a tenista seis vezes campeã do US Open ainda apontou que as decisões do árbitro português foram “sexistas” e que ofuscaram a vitória da japonesa, de 20 anos.

(Com EFE)