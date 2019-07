Serena vence e vai às semifinais de Wimbledon; Halep também avança

Heptacampeã de Wimbledon, a americana Serena Williams sofreu para confirmar favoritismo nesta terça e vencer a compatriota Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Com o triunfo, Serena avançou às semifinais do Grand Slam inglês. A ex-número 1 do mundo (que hoje está na 10ª posição do ranking feminino) ergueu a taça na capital inglesa em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016. Vai enfrentar a checa Barbora Strycova, que venceu a tenista da casa, Johanna Konta, também por 2 sets a 1 (7/6 [7/5] e 6/1).

A veterana tenista de 37 anos precisou jogar 2h01min para eliminar Riske, atual 55ª colocada do ranking. Será a quarta semifinal seguida de Serena na lendária grama londrina. A americana já conquistou 23 troféus de Grand Slams na carreira e está a apenas um de igualar o recorde da australiana Margaret Court, a maior vencedora da história dos quatro grandes torneios do mundo.

Outra ex-líder do ranking que se garantiu na semifinal da chave de simples feminina de Wimbledon foi Simona Halep. Atual sétima colocada do ranking e principal cabeça de chave ainda viva na luta pelo título, a romena derrotou a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. A sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina, oitava pré-classificada, que venceu a checa Karolina Muchova por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4).

Marcelo Melo é eliminado nas duplas

Cabeças de chave número 1 de Wimbledon e campeões em 2017, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram derrotados pelos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3 e deram adeus ao sonho do bicampeonato ainda nas quartas de final do torneio masculino de duplas

Com a eliminação, o Brasil viu o último representante se despedir da disputa masculina do Grand Slam inglês. Marcelo Demoliner e Bruno Soares caíram em fases anteriores do torneio de duplas com os seus respectivos parceiros. O primeiro deles, atuando ao lado do indiano Divij Sharan, havia sido batido justamente por Melo e Kubot na última segunda-feira. Bruno Soares ainda está vivo na disputa das duplas mistas ao lado da americana Nicole Melichar.

(Com Estadão Conteúdo)