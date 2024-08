Será que o santo padroeiro de Paris vai fazer mais um milagre na Olimpíada?

Saint Denis, o bairro que leva o nome do padroeiro da cidade, é a área mais pobre de toda a França. Ali, se concentram imigrantes árabes e africanos que fugiram de seus países para tentar uma vida melhor na Europa. Justamente nessa vizinhança acontecem as provas de natação, atletismo e rugby. E também por lá fica a Vila Olímpica. A grande bandeira da prefeita, Anne Hidalgo, é trazer melhorias para essas bandas de Paris. Nada parece impossível para Saint Denis, que, no século III, veio da Itália para espalhar a fé cristã na França. Só que naquele tempo os romanos é que davam as cartas, e o pobre homem acabou perdendo, literalmente, a cabeça. Diz a lenda que ele saiu com ela debaixo do braço até chegar no local onde hoje fica a bela catedral gótica do bairro. Em seu interior, está enterrada muita gente que foi rei ou rainha. Já dá para ver na vizinhança mais áreas verdes e velhos prédios reformados. Se tudo der certo, a Vila Olímpica pode ser boa opção de moradia popular. Que o santo, sempre ele, dê uma forcinha.