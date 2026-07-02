Sensação térmica de 39ºC: jogo Brasil x Noruega tem previsão de altas temperaturas

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O confronto entre Brasil e Noruega, em Nova York e Nova Jersey, será marcado por um calor intenso. Com sensação térmica podendo chegar a 39ºC, as equipes adotam estratégias de proteção. Brasileiros usarão coletes de gelo e noruegueses farão testes de urina para combater as altas temperaturas e a umidade.

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No jogo entre Brasil x Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília) no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, a sensação térmica pode chegar a 39ºC. A informação é da empresa de previsão meteorológica AccuWeather.

A temperatura máxima prevista para o período da tarde é de 34ºC. No horário local, o jogo será realizado às 16h.

Sob a sombra, a sensação térmica pode chegar a 37ºC, mas para os jogadores no campo descoberto a sensação pode chegar aos 39ºC.

A umidade relativa do ar prevista é de 59% o que aumenta a sensação de abafamento. Também há 55% de probabilidade de chuva de 1,3mm, e ventos de 13 km/h. Apesar do calor, o céu deve estar nublado, segundo a agência.

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A região de Nova Jersey e Nova York, onde está localizado o estádio que receberá a partida, está sob alerta de calor extremo do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos.

Hidratação, testes de urina e coletes de gelo

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Para minimizar os efeitos do calor escaldante, as duas seleções adotam medidas de controle antes, durante e depois das partidas.

Os noruegueses acostumados com temperaturas nórdicas que dificilmente superam os 20º mesmo no verão, adotaram testes de urina diários para avaliar o nível de hidratação dos jogadores.

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Apesar de mais acostumados com o calor, os brasileiros também se prepararam para enfrentar as temperaturas extremas com aclimatação anterior, equipamentos de hidratação e resfriamento corporal. O fisiologista da seleção, Guilherme Passos, explicou ao ge que “ice vests” (coletes de gelo) foram comprados para os jogadores utilizarem no intervalo e nas pausas para hidratação.

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