Senna Day, o festival em homenagem ao ídolo, 25 anos após sua morte

Vinte e cinco anos depois da morte de Ayrton Senna, a cidade de São Paulo, terra natal do tricampeão de Fórmula 1, receberá um festival em sua homenagem nesta quarta-feira, no feriado de 1º de maio. O Senna Day acontece no no Autódromo de Interlagos, das 7h às 17h, e terá como atração principal um simulador de corrida, no qual os participantes poderão sentir a emoção de dar uma volta em um F1, narrada pelo próprio Senna.

O simulador de corrida Motion Sphere leva as cores do capacete icônico do ex-piloto brasileiro e dará a sensação de estar de carona com o tricampeão mundial na pista de Interlagos. Duas vezes vencedor do GP do Brasil, Senna morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após acidente no GP de San Marino.

“É uma experiência de simulação muito realista e tenho certeza que as pessoas que tiverem na Área VIP vão gostar bastante desse espaço. Estamos preparando diversas atrações em várias partes de Interlagos e também estou ansiosa por fazer essa volta no simulador ouvindo a narração do meu tio”, disse Bianca Senna, sobrinha de Ayrton e Diretora de Marketing e Branding do Instituto Ayrton Senna.

O simulador da Motion Sphere tem capacidade para duas pessoas participarem da volta virtual com Ayrton Senna. Para lembrar ainda mais da época de ouro do piloto brasileiro, a imagem do simulador é justamente da década de 1990, quando Senna fez história em Interlagos com duas vitórias no Grande Prêmio do Brasil (1991 e 1993).

“Esta será a primeira ação da marca em homenagem ao legado do piloto em 2019, ano que vamos mostrar por meio de ações conjuntas com a família Senna que o melhor da F1 é ser sempre o melhor”, afirmou Vanessa Brandão, Diretora de Marcas Premium do Grupo Heineken, um dos patrocinadores do evento. “Esta parceria é uma forma de homenagear o legado do Senna dando visibilidade à categoria e inspirando uma nova geração de pilotos com as novidades que estão por vir”, concluiu.

A história de Ayrton Senna em 100 objetos

A experiência no simulador tem duração de aproximadamente 2 minutos e será exclusiva para pessoas acima de 18 anos. A Motion Sphere é responsável por simuladores em grandes eventos do Brasil e do mundo, tendo feito ações também com a própria F1 no Brasil, Stock Car e eventos internacionais nos Estados Unidos, México, Itália e Portugal.

Além do simulador, o Senna Day também terá outras atrações virtuais: serão cinco simuladores XBOX com o Forza Horizon 4, game exclusivo da Microsoft que tem o McLaren Senna como carro principal do jogo e os fãs também poderão colocar um óculos de VR para acompanhar uma volta completa de F1 virtual em Interlagos.

O Senna Day Festival ainda terá diversas atrações musicais, infantis, corridas de 5km e 10km, além de caminhada de 5km, exposições de itens do piloto, atividades de pintura, volta rápida com o McLaren Senna, baterias de kart e espaço gastronômico. A renda dos ingressos, que custam 45 reais pelo site do evento, será revertida em ações para o Instituto Ayrton Senna.

Programação:

07h- Abertura estacionamento – Portão G

09h – Largada Corrida e Caminhada

09h – Início das Atividades Infantis

10h – Início da Senninha Racing Day

11h – Início das Baterias de Kart

12h – Início da Volta rápida com o McLaren Senna

13h – Início das Atrações Musicais

17h- Show de encerramento em homenagem a Ayrton Senna

Ayrton Senna durante GP Brasil de 1989 em Jacarepaguá

Ayrton Senna, em 1982

Ayrton Senna, campeão da Fórmula 3 inglesa em 1983, correndo pela West Surrey

Ayrton Senna posa ao lado de um Escort

Ayrton Senna testou automóveis nacionais para a revista Quatro Rodas, no circuito de Interlagos em 1984

Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, pela equipe Toleman

Ayrton Senna no GP de Mônaco em 1987: vitória a bordo de uma Lotus

Ayrton Senna mostra a camisa do Corinthians sob o macacão, em 1984

Ayrton Senna em 1985

Ayrton Senna no autódromo de Jacarepaguá quando corria pela Lotus em 1985

Ayrton Senna e Nelson Piquet no autódromo de Jacarepaguá em 1986

Emerson Fittipaldi conversando com Ayrton Senna

Ayrton Senna, da Lotus em durante GP da Itália em 1986

Ayrton Senna andando de bicicleta em sua residência em Escher, Inglaterra

Ayrton Senna jogando tênis

Ayrton Senna polindo seu capacete antes do GP Brasil de 1984

Ayrton Senna em 1986

O piloto brasileiro durante testes físicos em 1989

Ayrton Senna, durante GP Brasil de 1991

Ayrton Senna e Alain Prost, companheiros de equipe na McLaren

Ayrton Senna durante GP Brasil de 1992

Ayrton Senna no boxe da McLaren durante GP de Mônaco de 1989

Ayrton Senna no cockpit de sua McLaren durante GP da Hungria em 1989

Ayrton Senna no grid de largada durante GP Brasil em 1991 em Interlagos

Ayrton Senna em sua lancha "Joana II"

Ayrton Senna como piloto da Williams em 1994

(Com Gazeta Press)