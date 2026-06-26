Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Senegal x Iraque na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 26, vale a terceira colocação do Grupo I. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h23 | Atualizado em 26 jun 2026, 15h44
20 June 2026, Canada, Toronto: Soccer, Men, 2026 World Cup, Germany vs. Ivory Coast, Group Stage, Group E, Matchday 2, Toronto Stadium, view of the stadium before the game. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Estádio de Toronto, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Portugal e Croácia nesta quinta, 2 (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
Continua após publicidade
Senegal x Iraque na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Senegal e Iraque disputam a terceira colocação do Grupo I da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Toronto, no Canadá.

+ Jogos de hoje, sexta, 26 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

As duas seleções ainda não pontuaram e estão nas últimas colocações da chave, enquanto a França lidera pelo saldo de gols e a Noruega está na segunda colocação.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Derrotada por França e Noruega, a seleção africana chega à partida sem pontos e precisa vencer, preferencialmente por boa margem, para tentar avançar como uma das oito melhores terceiras colocadas.

Siga
Continua após a publicidade

A situação iraquiana é ainda mais delicada. A equipe perdeu por 4 a 1 para a Noruega e por 3 a 0 para a França, acumulando saldo negativo de seis gols. Além da remota possibilidade de classificação, o time comandado por Graham Arnold busca um resultado histórico: o Iraque ainda não conquistou pontos em uma Copa do Mundo.

Um empate hoje elimina as duas seleções, enquanto uma vitória poderá manter o vencedor na disputa pelo mata-mata.

Como assistir ao jogo entre Senegal e Iraque hoje?

Senegal e Iraque vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly (Mamadou Sarr), Niakhaté e Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Iraque: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Odds para Senegal x Iraque:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: Senegal (1.26) – Empate (6.00) – Iraque (11.00)

Bet365: Senegal (1.20) – Empate (7.00) – Iraque (13.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
  • Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra);
  • Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra);
  • Quarto Árbitro: Khalid al-Turais (Arábia Saudita).
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).