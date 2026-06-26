Senegal x Iraque na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 26, vale a terceira colocação do Grupo I. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Senegal e Iraque disputam a terceira colocação do Grupo I da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Toronto, no Canadá.
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As duas seleções ainda não pontuaram e estão nas últimas colocações da chave, enquanto a França lidera pelo saldo de gols e a Noruega está na segunda colocação.
Derrotada por França e Noruega, a seleção africana chega à partida sem pontos e precisa vencer, preferencialmente por boa margem, para tentar avançar como uma das oito melhores terceiras colocadas.
A situação iraquiana é ainda mais delicada. A equipe perdeu por 4 a 1 para a Noruega e por 3 a 0 para a França, acumulando saldo negativo de seis gols. Além da remota possibilidade de classificação, o time comandado por Graham Arnold busca um resultado histórico: o Iraque ainda não conquistou pontos em uma Copa do Mundo.
Um empate hoje elimina as duas seleções, enquanto uma vitória poderá manter o vencedor na disputa pelo mata-mata.
Como assistir ao jogo entre Senegal e Iraque hoje?
Senegal e Iraque vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly (Mamadou Sarr), Niakhaté e Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Iraque: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Zidane Iqbal, Ahmed Qasem e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.
Odds para Senegal x Iraque:
Resultado final
Betano: Senegal (1.26) – Empate (6.00) – Iraque (11.00)
Bet365: Senegal (1.20) – Empate (7.00) – Iraque (13.00)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR