Seminário da Copa em SP tem indefinição sobre estádio, ameaça velada de ministro e jogo de cena do Corinthians

Autoridades envolvidas na organização da sede paulista da Copa do Mundo de 2014 se reuniram na manhã desta sexta-feira para discutir o andamento das obras. Em reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, e o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, dividiram o palco do seminário com representantes do prefeito Gilberto Kassab e do comitê paulista para a Copa. Só faltou falar sobre o mais importante: quando começarão as obras do estádio do Corinthians, em Itaquera, escolhido para receber a abertura da Copa.

A indecisão sobre o começo da construção do estádio é tanta que Orlando Silva falou abertamente na possibilidade de troca da cidade escolhida para a abertura, indicando possíveis alternativas caso São Paulo não resolva sua situação. O ministro citou Salvador, Brasília e Belo Horizonte como cidades dispostas a conseguir a vaga, mas deixou claro que prefere que o evento seja realizado na capital paulista. “Não foi apenas uma vez que eu falei com os responsáveis pelas obras no estádio e eles me responderam que começarão nos próximos dias. Espero que os ‘próximos dias’ sejam, de fato, os próximos”, cobrou o ministro. Mesmo depois de driblar as discussões mais detalhadas sobre a construção do estádio, os participantes do seminário acabaram enfrentando outro questionamento – as dúvidas sobre o impacto do projeto, que será erguido na Zona Leste da capital paulista. Durante o evento desta sexta-feira, tiveram de lidar com a pressão dos moradores que poderão ser prejudicados com as obras. Falou-se, por exemplo, sobre a preocupação com as desapropriações necessárias para construir o estádio – muitos pediam que os moradores não fossem desalojados para que o estádio seja erguido. De acordo com alguns moradores da região, porém, a discussão veio tarde demais. Pelo menos trinta deles estavam presentes para pressionar as autoridades – e alguns chegaram a acusar a prefeitura de cometer irregularidades para limpar a área necessária para a obra. “Eles chegam com uma carta dizendo que a casa tem risco de desabamento, mas não existe nenhuma rachadura e ninguém mostra nenhum estudo sobre isso. E isso não aconteceu com apenas uma pessoa, são pelo menos cinquenta famílias prejudicadas”, disse um morador. Jogo de cena – As queixas dos moradores deixaram o presidente do Corinthians irritado. Andrés Sanchez pegou o microfone e ofuscou o resto da bancada, cheia de deputados querendo discursar. O cartola disse não ter qualquer culpa pelos problemas. “Em toda obra existem aqueles que saem chorando.” Sanchez voltou a dizer que não negociou a arena para receber a abertura da Copa, mas sim, para servir exclusivamente ao Corinthians. “A ideia inicial era um estádio para 48.000 pessoas. Se os moradores forem contra a construção de uma arena para a abertura, eu vou apoiá-los.” Por trás da declaração inusitada está a estratégia do dirigente de assegurar apoio financeiro para construir um estádio com capacidade maior (pelo menos 60.000 pessoas, como manda a Fifa) sem arcar com os recursos adicionais para essa ampliação. O Corinthians espera receber facilidades na obtenção do dinheiro necessário para aumentar o projeto e adequá-lo às exigências do comitê organizador. O argumento de que o projeto original do estádio não tem nada a ver com a Copa também não convence. Prometido há décadas pelos dirigentes corintianos, o estádio só começou a sair do papel em função de um quadro favorável, propiciado pela Copa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, torcedor do Corinthians, costurou a aproximação com a empreiteira Odebrecht enquanto ainda estava no cargo – e num período em que a Fifa reprovava o projeto do Morumbi e descartava o estádio do São Paulo para a Copa. A Odebrecht diz que vai recuperar o investimento através da exploração dos naming rights da arena, que será batizada com a marca de alguma empresa privada. A escolha do estádio para a Copa transformou essa transação num negócio potencialmente muito mais lucrativo.