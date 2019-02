Semana de trabalho deixa Marcelo Oliveira animado com o Coxa

O meio de semana sem jogos no Campeonato Brasileiro 2011 caiu como uma luva para o Coritiba. O time vem de uma goleada histórica diante o Botafogo e pode aproveitar o tempo para trabalhar com o melhor astral possível, projetando a partida de domingo diante do Internacional. O técnico Marcelo Oliveira ficou satisfeito com os treinamentos e esbanja otimismo, mesmo diante de um grande desafio.

‘Uma semana muito proveitosa, com entusiasmo, uma boa mobilização por parte dos jogadores. Me sinto muito confiante, com uma expectativa grande, que a gente vai fazer um belo jogo diante de um adversário muito bom e muito complicado’, projetou o técnico, esperando o mesmo espírito mostrado no Alto da Glória também no Beira-Rio. ‘Vamos com esse sentimento de ir para Porto Alegre e lutar muito pelo resultado’, completou.

Sobre o Colorado, Oliveira acredita que o Coxa estará diante de uma das equipes melhor acertas nessa fase final de Brasileirão. ‘É o adversário que talvez tenha o elenco mais equilibrado do Brasil, com boa técnica e de boa marcação. Então vai ser um jogo bom de jogar. Quando eu jogava, gostava de jogar esse tipo de jogo e é aí que você se consagra, é aí que você consegue se superar’, recordou.

Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, o comandante coxa-branca vê como fundamental iniciar uma arrancada no momento em que as brigas da reta final começam a ficar mais nítidas.

‘Penso que o Campeonato aí nas cinco ou seis próximas rodadas, vai tomar um rumo, definir situações e posicionamentos, e vai ficar mais claro quem vai estar brigando por o quê. Nesse aspecto é um jogo especial, porque é um adversário muito bom e candidato a vaga’, concluiu.