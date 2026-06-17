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Esporte

Sem Zé Roberto no banco, Brasil passa pela França e avança na Volleyball Nations League

Com o resultado positivo conquistado em 1h26 de confronto, a equipe brasileira manteve os 100% de aproveitamento na competição

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 18h19 | Atualizado em 17 jun 2026, 18h20
Cinco jogadoras de vôlei brasileiras, vestindo uniformes amarelos e azuis, abraçadas em quadra, com uma delas gritando de emoção
 (Ahmet Serdar Eser/Anadolu/Getty Images)
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Sem Zé Roberto no banco, Brasil passa pela França e avança na Volleyball Nations League Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou a segunda semana da Volleyball Nations League com uma atuação segura e categórica ao vencer a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/15, em partida disputada nesta quarta-feira na cidade de Ankara, na Turquia. Com o resultado positivo conquistado em 1h26 de confronto, a equipe brasileira manteve os 100% de aproveitamento na competição, isolando-se ainda mais na liderança da classificação geral com uma campanha impecável de cinco vitórias em cinco jogos disputados.

O grande destaque técnico do confronto foi a eficiência do saque brasileiro, fundamento que desestabilizou completamente a recepção adversária com um total de oito aces anotados a favor do Brasil contra apenas dois das francesas. Individualmente, a ponteira Ana Cristina chamou a responsabilidade no ataque e fechou a partida como a maior pontuadora do elenco nacional, balançando a quadra francesa ao contabilizar 13 pontos na contagem geral.

A dinâmica no banco de reservas também foi uma novidade nesta quarta-feira, já que o técnico José Roberto Guimarães cumpriu uma suspensão automática de uma partida devido a uma confusão com a comissão técnica da Bulgária na semana anterior. Sob o comando interino do auxiliar Paulo Coco à beira da quadra, o grupo mostrou foco para anular as rivais e seguir firme no torneio. José Roberto Guimarães já retorna ao comando da seleção nesta quinta-feira, quando o Brasil enfrenta a Bélgica a partir das 10h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo online por meio da plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol.

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TAGS:
Esporte
seleção brasileira
Vôlei
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