Sem saída, Valcke agora diz confiar em promessas do país

1. Maracanã zoom_out_map 1/94 Maracanã (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Maracanã

2. Maracanã zoom_out_map 2/94 Maracanã (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Maracanã

3. Maracanã zoom_out_map 3/94 Maracanã (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Maracanã

4. O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra zoom_out_map 4/94 O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra (Celso Pupo/Fotoarena/VEJA/VEJA) O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra

5. O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra zoom_out_map 5/94 O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra (Celso Pupo/Fotoarena/VEJA/VEJA) O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra

6. O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra zoom_out_map 6/94 O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra (Celso Pupo/Fotoarena/VEJA/VEJA) O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra

7. O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra zoom_out_map 7/94 O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra (Celso Pupo/Fotoarena/VEJA/VEJA) O Maracanã na quarta-feira, a apenas quatro dias da inauguração, no amistoso entre Brasil x Inglaterra

8. A nova iluminação decorativa do Maracanã zoom_out_map 8/94 A nova iluminação decorativa do Maracanã (Érica Ramalho/Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro/VEJA/VEJA) A nova iluminação decorativa do Maracanã

9. Valcke e Ronaldo no Maracanã, a um mês da abertura da Copa das Confederações zoom_out_map 9/94 Valcke e Ronaldo no Maracanã, a um mês da abertura da Copa das Confederações (Marcelo Sayão/EFE/VEJA/VEJA) Valcke e Ronaldo no Maracanã, a um mês da abertura da Copa das Confederações

10. Vista aérea da estátua do Cristo Redentor no topo do Corcovado e do Maracanã, estádio no Rio de Janeiro, Brasil zoom_out_map 10/94 Vista aérea da estátua do Cristo Redentor no topo do Corcovado e do Maracanã, estádio no Rio de Janeiro, Brasil (Vanderlei Almeida/AFP/VEJA/VEJA) Vista aérea da estátua do Cristo Redentor no topo do Corcovado e do Maracanã, estádio no Rio de Janeiro, Brasil

11. Rompimento de tubulação abre cratera bem em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro zoom_out_map 11/94 Rompimento de tubulação abre cratera bem em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (Custodio Coimbra/Agência O Globo/VEJA/VEJA) Rompimento de tubulação abre cratera bem em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

12. Rompimento de tubulação abre cratera bem em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro zoom_out_map 12/94 Rompimento de tubulação abre cratera bem em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (Custodio Coimbra/Agência O Globo/VEJA/VEJA) Rompimento de tubulação abre cratera bem em frente ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

13. O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto zoom_out_map 13/94 O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto

14. O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto zoom_out_map 14/94 O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto

15. O primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto zoom_out_map 15/94 Obras ainda incompletas no primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Obras ainda incompletas no primeiro evento-teste do novo Maracanã, uma pelada entre os amigos de Ronaldo e Bebeto

16. Imagem aérea do Maracanã zoom_out_map 16/94 Imagem aérea do Maracanã (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Imagem aérea do Maracanã

17. Vista aérea do Estádio do Maracanã zoom_out_map 17/94 Vista aérea do Estádio do Maracanã (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Vista aérea do Estádio do Maracanã

18. Vista aérea do Estádio do Maracanã zoom_out_map 18/94 Vista aérea do Estádio do Maracanã (Christophe Simon/AFP/VEJA/VEJA) Vista aérea do Estádio do Maracanã

19. Cobertura do novo Maracanã foi totalmente instalada. O estádio, que terá capacidade para aproximadamente 79 mil pessoas, todas sentadas, receberá o primeiro evento-teste no dia 27. zoom_out_map 19/94 Cobertura do novo Maracanã foi totalmente instalada. O estádio, que terá capacidade para aproximadamente 79 mil pessoas, todas sentadas, receberá o primeiro evento-teste no dia 27 (Carlos Eduardo Cardoso/Agência O Dia/VEJA/VEJA) Cobertura do novo Maracanã foi totalmente instalada. O estádio, que terá capacidade para aproximadamente 79 mil pessoas, todas sentadas, receberá o primeiro evento-teste no dia 27

20. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 20/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

21. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 21/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

22. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 22/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

23. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 23/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

24. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 24/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

25. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 25/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

26. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 26/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

27. Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol zoom_out_map 27/94 Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol (Divulgação/VEJA/VEJA) Com 95% de obras concluídas, o Maracanã já mostra a forma de uma arena de futebol

28. O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) zoom_out_map 28/94 O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22)

29. O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) zoom_out_map 29/94 O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22)

30. O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) zoom_out_map 30/94 O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22)

31. O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) zoom_out_map 31/94 O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22) (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) O estádio Maracanã chegou a 92% das obras de reforma e adequação para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, conforme informações divulgadas pelo governo do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22)

32. Maracanã: estádio terá quatro telões zoom_out_map 32/94 Maracanã: estádio terá quatro telões (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: estádio terá quatro telões

33. Maracanã: estádio terá quatro telões zoom_out_map 33/94 Maracanã: estádio terá quatro telões (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: estádio terá quatro telões

34. Maracanã: lona de fibra de vidro e teflon cobrem estrutura metálica do estádio zoom_out_map 34/94 Maracanã: lona de fibra de vidro e teflon cobrem estrutura metálica do estádio (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: lona de fibra de vidro e teflon cobrem estrutura metálica do estádio

35. Maracanã: lona de fibra de vidro e teflon cobrem estrutura metálica do estádio zoom_out_map 35/94 Maracanã: lona de fibra de vidro e teflon cobrem estrutura metálica do estádio (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: lona de fibra de vidro e teflon cobrem estrutura metálica do estádio

36. Maracanã: novo gramado está pronto zoom_out_map 36/94 Maracanã: novo gramado está pronto (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: novo gramado está pronto

37. Maracanã: novo gramado está pronto zoom_out_map 37/94 Maracanã: novo gramado está pronto (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: novo gramado está pronto

38. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 38/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

39. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 39/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

40. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 40/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

41. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 41/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

42. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 42/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

43. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 43/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

44. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 44/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

45. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 45/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

46. Implantação do novo gramado do Maracanã zoom_out_map 46/94 Implantação do novo gramado do Maracanã (Érica Ramalho/VEJA/VEJA) Implantação do novo gramado do Maracanã

47. Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013 zoom_out_map 47/94 Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013 (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013

48. Garis trabalham na limpeza dos estragos causados no entorno do Estádio do Maracanã, após o forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro zoom_out_map 48/94 Garis trabalham na limpeza dos estragos causados no entorno do Estádio do Maracanã, após o forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro (Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress/VEJA/VEJA) Garis trabalham na limpeza dos estragos causados no entorno do Estádio do Maracanã, após o forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro

49. Visão aérea das novas cadeiras do estádio do Maracanã, em 22/02/2013 zoom_out_map 49/94 Visão aérea das novas cadeiras do estádio do Maracanã, em 22/02/2013 (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Visão aérea das novas cadeiras do estádio do Maracanã, em 22/02/2013

50. Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013 zoom_out_map 50/94 Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013 (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013

51. Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013 zoom_out_map 51/94 Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013 (Ricardo Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Instalação da cobertura durante reformas no Maracanã, em 22/02/2013

52. Início da instalação da cobertura do Maracanã zoom_out_map 52/94 Início da instalação da cobertura do Maracanã (Oscar Cabral/VEJA/VEJA) Início da instalação da cobertura do Maracanã

53. O início da instalação da cobertura do Maracanã para a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014 zoom_out_map 53/94 O início da instalação da cobertura do Maracanã para a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014 (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) O início da instalação da cobertura do Maracanã para a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014

54. O início da instalação da cobertura do Maracanã para a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014 zoom_out_map 54/94 O início da instalação da cobertura do Maracanã para a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014 (Antonio Scorza/AFP/VEJA/VEJA) O início da instalação da cobertura do Maracanã para a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014

55. As obras do Maracanã em dezembro de 2012 zoom_out_map 55/94 As obras do Maracanã em dezembro de 2012 (Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) As obras do Maracanã em dezembro de 2012

56. A estátua de Bellini, no Maracanã - 23/01/2013 zoom_out_map 56/94 A estátua de Bellini, no Maracanã - 23/01/2013 (Oscar Cabral/VEJA/VEJA) A estátua de Bellini, no Maracanã - 23/01/2013

57. Estrutura do novo teto do Maracanã, tirada no dia 23 de janeiro de 2013 zoom_out_map 57/94 Estrutura do novo teto do Maracanã, tirada no dia 23 de janeiro de 2013 (VEJA.com/VEJA/VEJA) Estrutura do novo teto do Maracanã, tirada no dia 23 de janeiro de 2013

58. Reprodução noturna mostra como deve ficar a iluminação do Maracanã zoom_out_map 58/94 Reprodução noturna mostra como deve ficar a iluminação do Maracanã (Divulgação/VEJA/VEJA) Reprodução noturna mostra como deve ficar a iluminação do Maracanã

59. Obras na entrada do Maracanã - 23/01/2013 zoom_out_map 59/94 Obras na entrada do Maracanã - 23/01/2013 (VEJA/VEJA/VEJA) Obras na entrada do Maracanã - 23/01/2013

60. Maracanã: estádio terá 110 camarotes zoom_out_map 60/94 Maracanã: estádio terá 110 camarotes (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: estádio terá 110 camarotes

61. Maracanã: camarotes poderão ser decorados ao gosto do proprietário zoom_out_map 61/94 Maracanã: camarotes poderão ser decorados ao gosto do proprietário (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: camarotes poderão ser decorados ao gosto do proprietário

62. Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, setembro de 2012 zoom_out_map 62/94 Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, setembro de 2012 (Daniel Basil/ME/Portal da Copa/VEJA/VEJA) Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, setembro de 2012

63. Jérôme Valcke (à dir.) e Ronaldo visitam as obras do Maracanã zoom_out_map 63/94 Jérôme Valcke (à dir.) e Ronaldo visitam as obras do Maracanã (Santi Carneri/EFE/VEJA/VEJA) Jérôme Valcke (à dir.) e Ronaldo visitam as obras do Maracanã

64. Reforma do Estádio do Maracanã durante preparativos para a Copa 2014 (08/11/2012) zoom_out_map 64/94 Reforma do Estádio do Maracanã durante preparativos para a Copa 2014 (08/11/2012) (Sergio Moraes/Reuters/VEJA/VEJA) Reforma do Estádio do Maracanã durante preparativos para a Copa 2014 (08/11/2012)

65. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 65/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

66. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 66/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

67. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 67/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

68. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 68/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

69. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 69/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

70. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 70/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

71. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 71/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

72. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 72/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

73. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 73/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

74. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 74/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

75. Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 zoom_out_map 75/94 Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012 (Daniel Basil/Ministério do Esporte/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras do Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro de 2012

76. Maracanã: imagem aérea mostra o andamento das obras zoom_out_map 76/94 Maracanã: imagem aérea mostra o andamento das obras (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: imagem aérea mostra o andamento das obras

77. Obras no Maracanã: segundo o governo do estado, trabalho está 70% concluído zoom_out_map 77/94 Obras no Maracanã: segundo o governo do estado, trabalho está 70% concluído (Governo do Estado do Rio de Janeiro/Divulgação/VEJA/VEJA) Obras no Maracanã: segundo o governo do estado, trabalho está 70% concluído

78. Maracanã: estádio já está com a estrutura das arquibancadas pronta zoom_out_map 78/94 Maracanã: estádio já está com a estrutura das arquibancadas pronta (Bia Alves/Fotoarena/VEJA/VEJA) Maracanã: estádio já está com a estrutura das arquibancadas pronta

79. Maracanã: cobertura recebeu 60 anéis, cada um pesando 40 toneladas zoom_out_map 79/94 Maracanã: cobertura recebeu 60 anéis, cada um pesando 40 toneladas (José Carlos Pelosi / Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: cobertura recebeu 60 anéis, cada um pesando 40 toneladas

80. Maracanã: cadeira da arquibancada zoom_out_map 80/94 Maracanã: cadeira da arquibancada (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: cadeira da arquibancada

81. Maracanã: detalhe da cadeira especial zoom_out_map 81/94 Maracanã: detalhe da cadeira especial (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: detalhe da cadeira especial

82. Maracanã: cadeiras de camarote (esq.) e da tribuna de imprensa zoom_out_map 82/94 Maracanã: cadeiras de camarote (esq.) e da tribuna de imprensa (Érica Ramalho/Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: cadeiras de camarote (esq.) e da tribuna de imprensa

83. Maracanã: arquibancadas serão multicoloridas zoom_out_map 83/94 Maracanã: arquibancadas serão multicoloridas (Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: arquibancadas serão multicoloridas

84. Maracanã: cor das cadeiras vão do amarelo ao branco, passando por tons de azul zoom_out_map 84/94 Maracanã: cor das cadeiras vão do amarelo ao branco, passando por tons de azul (Divulgação/VEJA/VEJA) Maracanã: cor das cadeiras vão do amarelo ao branco, passando por tons de azul

85. Maracanã: nova arquibancada começa a tomar forma zoom_out_map 85/94 Maracanã: nova arquibancada começa a tomar forma (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: nova arquibancada começa a tomar forma

86. Maracanã: reforma aproximará torcedores do campo zoom_out_map 86/94 Maracanã: reforma aproximará torcedores do campo (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: reforma aproximará torcedores do campo

87. Maracanã: 5.500 homens trabalham na obra atualmente zoom_out_map 87/94 Maracanã: 5.500 homens trabalham na obra atualmente (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: 5.500 homens trabalham na obra atualmente

88. Maracanã: guindastes se movimentam no espaço do gramado zoom_out_map 88/94 Maracanã: guindastes se movimentam no espaço do gramado (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: guindastes se movimentam no espaço do gramado

89. Maracanã: base dos camarotes começa a ficar pronta zoom_out_map 89/94 Maracanã: base dos camarotes começa a ficar pronta (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: base dos camarotes começa a ficar pronta

90. Maracanã: operários trabalham em dois turnos, das 7h às 17h e das 17h às 7h zoom_out_map 90/94 Maracanã: operários trabalham em dois turnos, das 7h às 17h e das 17h às 7h (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: operários trabalham em dois turnos, das 7h às 17h e das 17h às 7h

91. Maracanã: à frente, os banheiros em fase de finalização; ao fundo, um teste descartado zoom_out_map 91/94 Maracanã: à frente, os banheiros em fase de finalização; ao fundo, um teste descartado (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: à frente, os banheiros em fase de finalização; ao fundo, um teste descartado

92. Maracanã: novo estádio terá 203.462,60 metros quadrados de área construída zoom_out_map 92/94 Maracanã: novo estádio terá 203.462,60 metros quadrados de área construída (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: novo estádio terá 203.462,60 metros quadrados de área construída

93. Maracanã: quatro novas rampas de acesso têm oito metros de largura zoom_out_map 93/94 Maracanã: quatro novas rampas de acesso têm oito metros de largura (Lucas Landau/VEJA/VEJA) Maracanã: quatro novas rampas de acesso têm oito metros de largura