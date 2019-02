Sem opinar sobre Sandro Silva, Leão pede substituto para Denilson

Sandro Silva já deu declarações informando o interesse do São Paulo em tirá-lo do Internacional, mas, se ele for contratado, não será por indicação de Emerson Leão. O treinador reitera que não teve participação em nenhum dos reforços que já chegaram e que ainda virão. Só relata a necessidade de um volante no elenco.

‘O Denilson é sabido que vai sair. Se puderem reverter, maravilhoso, porque preciso de reposição nesta posição’, afirmou o técnico, que já definiu o camisa 15 como seu maior problema no elenco por conta do retorno ao Arsenal em 30 de junho anunciado pelo próprio atleta.

Se não recomenda, Leão também não opina sobre Sandro Silva. ‘Não posso comentar porque nenhuma contratação passa por mim. Não indiquei nenhum dos que chegaram. Mas estamos com dificuldade: o Wellington está operado, o Fabrício teve dificuldades nestes cinco meses do clube, não foi revertido o processo do Denilson e o Casemiro, além de estar na Seleção, não é primeiro volante’, enumerou.

Wellington só se recuperará plenamente de cirurgia no joelho esquerdo em outubro, enquanto Fabrício, que atuou em apenas três jogos na temporada, começou somente nesta segunda-feira treinos físicos para concluir o tratamento da segunda lesão que sofreu na panturrilha direita – já chegou ao clube contundido no tornozelo esquerdo. Sem os dois, as opções após Denilson sair são Rodrigo Caio e João Felipe, ambos formados nas categorias de base do Tricolor.

E a diretoria não deve receber nenhum nome como sugestão para ajudá-la em sua busca. Ao ser contratado, em outubro, Leão ouviu dos dirigentes que, por política no clube, a cúpula definiria exclusivamente as contratações. E o treinador segue a ordem. ‘Sempre converso que precisamos de reposição de peças. Eles me consultam e respondo. Desde o primeiro dia foi assim, não há razão para não ser após sete meses. Se me incomodasse, eu não estaria aqui. Mas, quando tem regulamento, não se reclama.’

Da mesma forma que não participa das contratações, o técnico não pode garantir que todo seu elenco será mantido. ‘Contar, não conto (com a saída de algum jogador), mas garantia ninguém tem. Nenhum time tem garantia de nada. Se alguém chegar com dinheiro para qualquer atleta no Brasil, compra. Então, não sei se pode sair algum nosso’, comentou.